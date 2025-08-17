L'entrée de Huerta a tout changé : un Anderlecht à réaction se met en confiance avant l'AEK Athènes

Le RSC Anderlecht se rendait à Dender ce dimanche en début d'après-midi. Un déplacement plus compliqué que prévu.

Drôle de match pour Anderlecht que ce déplacement à Dender. En effet, si la réception de La Gantoise a été reportée entre les deux matchs face à l'AEK Athènes, les Mauves doivent tout de même enchaîner après un déplacement rocambolesque en Moldavie, et ne pouvaient pas prendre ce match par-dessus la jambe après une défaite à domicile contre Zulte.

On l'attendait et ce match est bien l'occasion d'une première titularisation de Bertaccini... seul devant. C'est prometteur quelques minutes : la première touche de l'attaquant est une belle talonnade, et il se démène devant. De Cat étale sa classe rapidement en ouvrant pour Maamar, dont le centre méritait mieux (5e).

Angulo devait faire 0-1...

Après une frayeur d'un Llansana pas dans son match, la première énorme occasion est pour Nilson Angulo : décalé par Maamar, il frappe... sur la latte devant le but quasi-vide (10e). C'était immanquable.

Ce sera la dernière grosse alerte pour Dender avant la 35e et un bon travail d'Angulo pour Bertaccini qui force Pupe à intervenir en urgence. Les Flandriens, eux, sont bien en place et en bloc : Noah Mbamba s'offre quelques belles remontées de balle, Kvet et Scheidler pèsent sur la défense, mais aucune occasion franche n'est à signaler.

On connaît la chanson : dans ce genre de match, Anderlecht a tendance à très mal remonter sur la pelouse, et ce sera encore le cas. Il faut un miracle pour qu'un centre, certes chanceux, de Bryan Gonçalves ne trompe pas Coosemans et s'écrase plutôt sur l'équerre (55e), avant que Coosemans s'interpose de justesse devant Kvet sur un autre centre venu du même côté (57e).

... mais Angulo se rattrape

À l'heure de jeu, Hasi décide de faire entrer le duo Dolberg-Huerta (frustrant pour Bertaccini qui sort et aura dû se démener seul pendant 60 minutes), et cela change tout. Le Danois amène de la présence dans le rectangle et, surtout, César Huerta dynamise bien plus le jeu que Verschaeren.

Après un déboulé réussi d'Angulo, le premier de la seconde période, c'est d'ailleurs le Mexicain qui est à la réception d'un centre pour enfin faire le 0-1 (71e). Dolberg force ensuite Verrips à un arrêt (75e), sur une nouvelle action initiée par "Chino" Huerta.

On savait alors que le match était à peu près fini, car Dender, courageux, n'avait globalement qu'un plan de jeu : tenir bon et lancer des contres, qui ne viendront plus du tout. Le break tombera même sur un nouvel énorme travail de Huerta, homme du match en une demi-heure : il va chercher Angulo, qui s'offre un deuxième assist pour Thorgan Hazard (84e, 0-2).

Besnik Hasi a donc réussi son pari, même si ce n'était pas avec du beau football à la clef : faire le plein de confiance et prendre trois points avant la réception de l'AEK Athènes. Reste à voir si cela sera suffisant contre un adversaire d'un tout autre calibre.