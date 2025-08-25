La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La Louvière tient sa prestation référence de début de saison, celle qui peut tout changer. Frédéric Taquin peut construire sur base de ce qu'on a vu dimanche.

Quelle différence entre la RAAL de ce dimanche et celle, timorée, qu'on avait vu à la Ghelamco Arena - ou celle, naïve, qui avait débuté la saison contre le Standard. Face à ce qu'on peut aisément considérer comme la meilleure équipe du pays, La Louvière a déjà montré des signes d'amélioration claire.

Un homme fort par ligne... ou presque

Frédéric Taquin avait rapidement souligné, après la défaite inaugurale face aux Rouches, que son équipe manquait de qualité. Le déplacement à Gand l'avait souligné également : ces Loups-là auraient pu jouer 180 minutes sans savoir faire autre chose que défendre face aux Buffalos.



Contre Charleroi, déjà, ils s'étaient montrés sous un meilleur jour, sans marquer eux-mêmes cependant (le but louviérois était un auto-goal carolo). Mais ce n'était pas encore considéré comme un match référence, tant les Zèbres ont des rayures pâles en ce début de saison.

Cette fois, les cadres attendus de la RAAL haussent enfin le niveau, et on peut considérer que Taquin dispose d'un patron par ligne ou presque. Marcos Peano a sorti un très joli match et est un gardien au niveau suffisant pour la D1A. Devant lui, on attendait Wagane Faye mais c'est Djibril Lamego qui est la bonne surprise de ce début de saison.

Sans surprise par contre, dans l'entrejeu, Sami Lahssaini est le roquet qu'il faut pour gérer ce genre de rencontre, même s'il manque encore à ses côtés d'un vrai créateur... et tout le monde attend pour cela qu'Alexis Beka Beka retrouve du rythme et son football - mais on ignore pour quand cela sera réaliste. C'est en effet dans le secteur créatif et offensif que la RAAL manque encore d'allant. Et pourtant.

Belkheir devra être remplacé... s'il part

Pourtant, la RAAL s'est en effet montrée dangereuse en seconde période par moments, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire à La Gantoise. Jerry Afriye, sorti de nulle part (il a été prêté tout récemment par Al-Qadsiah), a montré de belles choses à son entrée : il peut être le support dont a besoin Guindo pour briller.

Ce duo peut-il remplacer Mouhamed Belkheir, toujours en instance de départ ? L'Algérien est écarté du groupe, et il faudra un sacré calibre pour lui succéder. Peut-être Taquin espère-t-il toujours que début septembre, il pourra réintégrer son meilleur buteur au noyau ; le cas échéant, il aura bel et bien un patron par ligne. On dit toujours que pour se maintenir, il faut un bon gardien et un bon attaquant...