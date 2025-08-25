"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

Fraîchement promue, la RAAL La Louvière a réussi à accrocher un joli partage (0-0) face au champion en titre, l'Union Saint-Gilloise, dimanche. Philippe Albert a pris la parole après la performance des Loups.

L'ancien Diable Rouge met en garde les prochaines équipes qui se déplaceront à La Louvière au micro de Sudinfo : "Je pense que le déplacement à La Louvière va poser des soucis à beaucoup d’équipes. Après deux matches un peu difficiles en début de saison, les Loups ont relevé la tête au niveau de l’organisation et il y a une ambiance particulière dans ce petit stade de 8.000 personnes, avec tout le monde derrière l’équipe."

"Les joueurs le ressentent. Il y a moins de talent là qu’à l’Union, mais la mentalité y était de bout en bout avec l’envie de gagner les duels."



Lire aussi… La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

Philippe Albert met en lumière l’organisation louviéroise et le portier : "Les Loups ont fait déjouer l’Union, qui n’a jamais trouvé la solution dans cette rencontre, avec une organisation sans faille et un gardien présent quand il le fallait, même s’il a été un peu décevant dans son jeu au pied. C’est un point hyper important, qui comptera en fin de saison."

SI on avait dit à Fred Taquin qu’il aurait quatre points après cinq matches, il n’y aurait probablement pas cru

Un bilan de quatre points sur quinze plutôt positif selon l’ex-footballeur : "Quand on regarde le calendrier de la RAAL, ce n’était vraiment pas évident et si on avait dit à Fred Taquin qu’il aurait quatre points après cinq matches, il n’y aurait probablement pas cru."

"Les Loups s’étaient créés plus d’occasions contre Charleroi, mais l’Union, défensivement, c’est solide parce que La Louvière prend un point, mais n’a pas réussi à bouger son adversaire défensivement," conclut-il.