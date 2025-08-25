"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Fraîchement promue, la RAAL La Louvière a réussi à accrocher un joli partage (0-0) face au champion en titre, l'Union Saint-Gilloise, dimanche. Philippe Albert a pris la parole après la performance des Loups.

L'ancien Diable Rouge met en garde les prochaines équipes qui se déplaceront à La Louvière au micro de Sudinfo : "Je pense que le déplacement à La Louvière va poser des soucis à beaucoup d’équipes. Après deux matches un peu difficiles en début de saison, les Loups ont relevé la tête au niveau de l’organisation et il y a une ambiance particulière dans ce petit stade de 8.000 personnes, avec tout le monde derrière l’équipe."

"Les joueurs le ressentent. Il y a moins de talent là qu’à l’Union, mais la mentalité y était de bout en bout avec l’envie de gagner les duels."

Lire aussi… La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

Philippe Albert met en lumière l’organisation louviéroise et le portier : "Les Loups ont fait déjouer l’Union, qui n’a jamais trouvé la solution dans cette rencontre, avec une organisation sans faille et un gardien présent quand il le fallait, même s’il a été un peu décevant dans son jeu au pied. C’est un point hyper important, qui comptera en fin de saison."

SI on avait dit à Fred Taquin qu’il aurait quatre points après cinq matches, il n’y aurait probablement pas cru

Un bilan de quatre points sur quinze plutôt positif selon l’ex-footballeur : "Quand on regarde le calendrier de la RAAL, ce n’était vraiment pas évident et si on avait dit à Fred Taquin qu’il aurait quatre points après cinq matches, il n’y aurait probablement pas cru."

"Les Loups s’étaient créés plus d’occasions contre Charleroi, mais l’Union, défensivement, c’est solide parce que La Louvière prend un point, mais n’a pas réussi à bouger son adversaire défensivement," conclut-il.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Union SG
Philippe Albert

Plus de news

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

18:40
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

17:00
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

14:20
6
Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses" Réaction

Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

13:20
Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète" Réaction

Une blessure très embêtante pour l'Union avant Anderlecht : "Le schéma se répète"

15:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

20:00
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."

10:45
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

17:30
C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

16:30
"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

16:00
Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

15:40
Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

15:00
Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

14:40
2
Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

13:40
Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

14:00
Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

13:00
🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

12:20
1
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
2
🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

12:40
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

24/08
1
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

24/08
Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

11:40
1
📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

12:00
Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

11:00
Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

11:20
1
Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

10:30
L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

09:30
1
"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

10:00
📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved