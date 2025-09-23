En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

Qui a parlé de crise au RSCA ? Anderlecht n'aura eu qu'à faire le job dans son match en retard de la 5e journée, ce mardi, pour grimper sur le podium de la Jupiler Pro League.

On ne prend pas les mêmes, mais on recommence tout de même : trois jours après Anderlecht-Antwerp, Besnik Hasi a fait trois changements - Augustinsson, Sardella et Llansana out, N'diaye, Maamar et Saliba in - mais son équipe proposera un spectacle fort similaire contre La Gantoise.

Comprenez : une domination territoriale et dans le jeu quasi-totale, face à des Buffalos d'autant plus décevants qu'ils ont le "matériel football" sur le terrain pour proposer quelque chose de supérieur à l'Antwerp. Il n'en sera rien, peut-être grâce au schéma très surprenant mis en place par Hasi : Maamar est aligné... à gauche et multiplie les jaillissements, Angulo bloque bien Skoras (au détriment de ses velléités offensives) et De Cat ratisse au milieu.

La Gantoise très inattentive

N'diaye signe la première frappe, peu dangereuse (10e), avant que Skoras réveille un peu Gand en dépassant Hey d'une accélération (14e). Les pertes de balle gantoises, via Delorge (24e) d'une talonnade, Kadri d'un petit pont manqué (25e) ou Gandelman d'une incroyable faute d'inattention (38e), profitent presque à Anderlecht mais Huerta, qui avait déjà tenté une belle madjer sur corner, se heurte à Roef.

Comme trop souvent, à force de manquer de précision devant (Vazquez n'est pas dans un grand soir), le Sporting finit par être approximatif derrière et Ito alerte Coosemans avant le vestiaire (43e), mais un but gantois dans cette première mi-temps aurait été un hold-up, les Buffalos ayant compté... 17% de possession de balle.

Ca ira à peine mieux en seconde période, et Anderlecht passe proche de l'ouverture du score sur un bon travail de Vazquez qui va chercher Maamar. L'international marocain U20, qui pourrait bientôt s'envoler pour la Coupe du Monde au Chili, plaide pour que le RSCA ne le laisse pas filer et dispute un très bon match, mais sur ce coup, il est arrêté sans faute (51e). Angulo trouve quant à lui Roef (57e).

Stroeykens libère tout le monde, lui-même compris

La Gantoise a beau avoir un léger "temps fort", qui suit l'entrée au jeu d'un Samoise lourdement conspué par le Lotto Park, c'est bien Anderlecht qui est supérieur sur presque tous les plans. Et est finalement récompensé quand Saliba, lui aussi auteur d'un bon match, trouve Mario Stroeykens (70e, 1-0) : le "ket" de Neerpede, qui vit une saison difficile et dont la situation contractuelle pose question, ouvre enfin son compteur.

Ce sera suffisant pour qu'il reçoive une standing ovation d'un public qui a visiblement revu ses attentes à la baisse, et se contente de ce que cet Anderlecht peu séduisant lui offre - à savoir une victoire, et une deuxième place temporaire. C'est inespéré, mais il faut savoir prendre des points quand le jeu n'est pas là. L'histoire aurait été belle si Verschaeren, l'autre enfant du cru sorti des bonnes grâces, avait marqué après son entrée, mais il frappe trop haut (81e).

Si Kanga force Coosemans à être attentif sur le seul bon ballon du match donné par Kadri (87e), Anderlecht ne tremblera plus par après, et aurait même dû faire le break sans un nouveau raté de Vazquez (90e+2), cette fois sans conséquences. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Mauves.