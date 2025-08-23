Standard Standard
14' Edan Diop
0-2
45' Steve Ngoura (Edan Diop)
0-3
45+3' Edgaras Utkus (Flavio Nazinho)
Date: 23/08/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges
Photo: © photonews

Avec trois buts encaissés en première période, le Standard a été giflé sur sa pelouse par le Cercle de Bruges, ce samedi soir. La première défaite très contraignante de la saison des Rouches.

Quelle est la capacité de réaction de ce « nouveau Standard » ? C'est la question que l'on se pose avant la rencontre entre les Rouches et le Cercle de Bruges, ce samedi soir.

Après une première défaite concédée face à l'Union, Mircea Rednic titularise Boli Bolingoli sur le flanc gauche et Ibe Hautekiet en défense centrale. Le milieu de terrain reste identique, Adnane Abid réintègre le onze, et c'est finalement Rafiki Saïd qui est repositionné en pointe.{READALSO}

Première période catastrophique du Standard

Le Standard commence la rencontre avec de bonnes intentions. Les Rouches veulent mettre la pression sur la défense du Cercle, et Sclessin joue son rôle. Mais très vite, le déchet technique est bien trop présent, et Rafiki Saïd n’assume pas le rôle crucial de Thomas Henry, dos au but.

C’est donc le Cercle qui amène le danger. Au quart d’heure, Nazinho déborde sur la gauche et centre. Le ballon, dévié par Fossey, arrive chez Diop, qui trompe Epolo et ouvre le score (0-1, 15e). Le Standard ne réagit pas et s’effondre totalement.

Le déchet devient de plus en plus flagrant, et Sclessin perd son calme. Epolo doit s’interposer devant Minda (22e), tandis que Bolingoli et Homawoo coulent littéralement. Mais peu avant la pause, juste après une frappe de Mehssatou, c’est au tour d’Epolo de se trouer sur un envoi de Ngoura (0-2, 45e). Sur l’une des dernières occasions de la période, Utkus est oublié par Ilaimaharitra et Homawoo sur un coup franc, et il enfonce le clou via la latte. Les Rouches sont giflés (0-3, 45e+4).

Manque de réaction du Standard, giflé à domicile par le Cercle

On attend un Standard capable de réagir en seconde période. René Mitongo et Hakim Sahabo font leur entrée, tandis que Tobias Mohr est replacé au poste de latéral gauche à la place d’un Bolingoli décevant. Pourtant, le Cercle passe tout près du 0-4 dès le retour des vestiaires, après une erreur d’Ibe Hautekiet (47e).

Les galères se confirment pour les Rouches, qui parviennent toutefois à créer davantage de danger avec Saïd sur le côté gauche. Mais la dernière passe ou le dernier geste fait toujours défaut, et Maxime Delanghe n’a pas besoin de sortir une prestation de grande classe pour garder ses filets inviolés. Même les plus grosses occasions, comme la reprise de Fossey sur le centre de Saïd, échouent de peu (65e).

Dans l’autre sens, le Cercle est proche d’alourdir la note. Lancé en profondeur, Adewumi se joue d’un Epolo qui ne semble pas remis de son erreur de la première période et trouve le chemin des filets. Mais il est clairement en position de hors-jeu (68e).

Le Cercle gère son avantage en fin de rencontre, tandis que le Standard n'est pas en mesure de revenir. Lourde défaite des Rouches, la deuxième consécutive, mais de loin la plus embêtante. 7/15 pour les Rouches, comme pour les Groen & Zwart, qui recollent à leur adversaire du jour.

Les compositions

Standard Standard
  Joueur J Evaluer
1 Epolo Matthieu 90' 6
5 Bolingoli Mbombo Boli 45' 5
7 Mohr Tobias 90' 6
8 Mehssatou Nayel 87' 5
11 Abid Adnane 69' 5
13 Fossey Marlon 90' 5
17 Said Rafiki 90' 6
23 Ilaimaharitra Marco   90' 6
24 Homawoo Josué 90' 5
25 Hautekiet Ibe 90' 4
94 Nielsen Casper 45' 4
  Banc J Evaluer
6 Sahabo Hakim 45' 6
14 Kuavita Leandre -  
19 René Mitongo 45' 5
20 Karamoko Ibrahim -  
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro -  
27 El Hankouri Mohamed 21' 6
29 Dierckx Daan -  
73 Nam James Bradley 3'  

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
  Joueur J Evaluer
3 Utkus Edgaras 90' -
6 Agyekum Lawrence 90' -
9 Ngoura Steve  65' -
11 Minda Alan 77' -
15 Magnée Gary   86' -
18 Gerkens Pieter 90' -
20 Nazinho Flavio A 86' -
21 Delanghe Maxime 90' -
28 Van der Bruggen Hannes   86' -
37 Diop EdanA 90' -
66 Ravych Christiaan 90' -
  Banc J Evaluer
1 Warleson -  
4 Gomis Dalangunypole -  
8 Erick 13' -
12 Konate Valy 5'  
17 Adewumi Oluwaseun 25' -
19 Diaby Ibrahima 4'  
22 Bayo Alama 5'  
27 De Wilde Nils 4'  
31 Kone Elhadji -  
