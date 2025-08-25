Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Samuel Gueulette est convoité par deux clubs étrangers. Un transfert ne semble cependant pas dans les plans louviérois.

Samuel Gueulette était sorti sur blessure contre La Gantoise le 02 août dernier à la demi-heure de jeu. Souffrant d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, il a manqué les deux prochains matchs de son équipe, soit face à Charleroi et à Saint-Trond.

Dimanche, il a fait son retour lors du partage accroché par la RAAL contre l'Union Saint-Gilloise. Le milieu rwandais est monté au jeu et a disputé un gros quart d'heure de jeu.



Le joueur de 25 ans arrivé à La Louvière en 2021 est l'un des cadres du club fraîchement promu dans l'élite du football belge. Son niveau de jeu ne passe pas inaperçu, il attire les convoitises.

Deux formations le suivent de près selon Sudinfo : le Servette (Suisse) et Heerenveen (Pays-Bas). La Louvière ne voudrait cependant pas le laisser partir.

Son contrat arrivera à expiration en fin de saison, le 30 juin 2026. Celui-ci pourrait bientôt être prolongé afin qu'il continue à être l'un des cadres du club sur le long terme.