Dix buts, un de chaque côté dans les arrêts de jeu : scénario incroyable entre le Club de Bruges et Westerlo !

Au terme d'un scénario complètement fou, le Club de Bruges et Westerlo se sont quittés dos à dos, ce mercredi. 5-5 entre les Brugeois et Campinois, qui ont signé le match de la saison au Jan Breydelstadion.

Le Club de Bruges et Westerlo devaient s’affronter lors du week-end de la cinquième journée de Pro League. Pour favoriser la préparation des barrages de Ligue des Champions des Blauw & Zwart, la rencontre avait été reportée à ce mercredi soir.

Après sa défaite à la RAAL La Louvière, le FC Bruges avait réagi en déroulant contre l’AS Monaco, puis en s’imposant face à Saint-Trond le week-end dernier. Un scénario similaire était attendu face aux Campinois, mais il n’a fallu que 25 secondes pour que la réalité en décide autrement. Sur l’engagement, Vanaken perd le ballon, Piedfort le récupère et sert Sakamoto. Le Japonais glisse pour Alcocer, qui passe devant Sabbe et ouvre déjà le score (0-1, 1re).

Westerlo surprend Bruges, Tzolis manque trois fois l’égalisation

Dans un Jan Breydelstadion qui montre déjà sa frustration, Bruges pousse pour revenir rapidement dans la partie. Mais malgré de beaux gestes techniques, Tzolis se montre trop imprécis. Il manque trois grosses occasions coup sur coup : au-dessus depuis le petit rectangle (21e), sur Jungdal quelques instants plus tard (25e), puis à côté sur une contre-attaque (28e). Un manque de réalisme parfois trop récurrent le concernant.

Westerlo reste donc devant en Venise du Nord, aussi grâce à un grand Tuur Rommens, qui fait vivre une soirée très compliquée à Forbs, et à un excellent Seiji Kimura, auteur de plusieurs interventions décisives. Les Campinois doublent même la mise en fin de première période.

Nacho Ferri, servi par Alcocer, temporise puis envoie une frappe déviée par Sabbe et Spileers, qui trompe Jackers (0-2, 45+2e). Ce n’est toutefois pas le score au repos, car Bruges réagit immédiatement grâce à une superbe combinaison entre Forbs, Vanaken et Audoor, conclue par une frappe sèche de Tresoldi, qui fusille Jungdal (1-2, 45+4e).

Le spectacle au rendez-vous entre le Club de Bruges et Westerlo

La rencontre est encore loin d’avoir livré son verdict. Le Club de Bruges entame la seconde période pied au plancher, avec la volonté claire de renverser la partie. Cadenassé par Rommens durant toute la première mi-temps, Carlos Forbs profite d’un rare espace pour repiquer dans l’axe et déclencher une superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne de Jungdal, totalement impuissant (2-2, 49e). Après le but de Casper Nielsen le week-end dernier, il encaisse une deuxième frappe imparable en quelques jours.

Derrière, Westerlo souffre de plus en plus mais reste dangereux en contre-attaque. Alcocer frappe au-dessus (52e), Mechele se jette pour contrer Ferri (53e), puis le même Nacho Ferri s’offre un magnifique solo ponctué par une frappe qui passe juste à côté (54e).

Quelques instants plus tard, Joaquin Seys imite son adversaire. Parti du côté gauche, le jeune latéral repique dans l’axe et profite de l’absence de pressing pour enrouler une frappe qui trompe Jungdal et permet à Bruges de prendre l’avantage (3-2, 55e). Mais la joie est de courte durée : dans la foulée, Sayyadmanesh déborde sur le flanc et centre. Ferri s’impose dans le rectangle face à Spileers et place une superbe tête pour remettre Westerlo à hauteur (3-3, 60e).

Roméo Vermant de retour, match complètement fou entre le Club de Bruges et Westerlo

Cette rencontre est décidément totalement folle. Avec une possession de balle ne dépassant pas les 27 %, Westerlo exploite à merveille les erreurs et les espaces dans la défense brugeoise. Et ce n’est pas fini : Sayyadmanesh illumine la pelouse d’un superbe petit pont sur Vanaken avant de servir Piedfort. Son centre, dévié par Stankovic, trouve finalement Sakamoto, qui redonne l’avantage aux Campinois (3-4, 69e).

Le dernier quart d’heure débute avec la montée au jeu de Roméo Vermant, de retour après sa blessure. Alors qu’on s’attendait à la sortie d’un Tzolis, discret en seconde période, c’est finalement Forbs qui lui cède sa place. Absent depuis le 19 août, Vermant se montre immédiatement actif : servi par Tresoldi, il tente sa chance, mais sa frappe s’envole au-dessus (81e).

Westerlo obtient ensuite l’occasion de tuer le match, mais Jackers maintient les siens en vie, notamment sur une lourde frappe de Haspolat (86e). Dans la foulée, Vermant est trouvé dans le rectangle et envoie une tête sur la barre transversale. Le ballon rebondit dans la zone de Tresoldi, qui conclut de la tête pour s’offrir à son tour un doublé, répondant ainsi à celui de Nacho Ferri (4-4, 86e).

Un partage spectaculaire pour récompenser les deux équipes ? Eh bien non, pense-t-on dans un premier temps. Dans les arrêts de jeu, Emin Bayram, impeccable jusque-là, dévie malencontreusement le centre-tir de Bjorn Meijer… dans ses propres filets (5-4, 90+2e). Mais cinq minutes plus tard, le défenseur de Westerlo se rachète : après une partie de flipper dans le rectangle, il surgit et arrache l’égalisation au bout du suspense (5-5, 90+7e). Les Campinois quittent Bruges avec un point mérité. Quel match en Venise du Nord !