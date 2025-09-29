La RAAL va-t-elle récupérer son arme offensive n°1 ? Ce serait particulièrement bienvenu

Enfin ! Mouhamed Belkheir a prolongé son contrat à la RAAL, et désormais, toutes les parties vont probablement devoir mettre de l'eau dans leur vin afin que l'Algérien aide les Loups en Jupiler Pro League.

Où en serait la RAAL aujourd'hui si Mouhamed Belkheir avait été focalisé sur les Loups dès le début de la saison et n'avait pas perdu plus de deux mois de compétition ? Frédéric Taquin s'est certainement déjà posé la question, surtout quand La Louvière a peiné à trouver le chemin des filets - et cela a encore été le cas ce week-end.

Rares sont en effet les promus à pouvoir se passer d'un attaquant auteur de 14 buts en 26 matchs la saison menant à la montée. Mais la RAAL n'a pas eu le choix. Le départ de Belkheir cet été, c'était le scénario rêvé : en levant l'option d'achat, le club louviérois espérait bien faire une plus-value immédiate et était donc préparé à être privé de l'Algérien.

Belkheir et la RAAL, affaire réglée ? 

Et le temps que les choses se règlent, Mouhamed Belkheir a été écarté. Certains joueurs sont capables de gérer une situation de transfert tout en étant performants sur le terrain ; certains clubs prennent le risque d'aligner un futur transfert dont ils attendent un gros montant ; certains coachs acceptent qu'un joueur n'ait pas la tête à 100% au club. Pas cette fois. 

Et si les raisons extrasportives de ce choix n'appartiennent qu'à ceux qui l'ont fait, sur le plan purement sportif, un point est indéniable : c'était une grosse perte. La saison passée, très peu de Loups brillaient individuellement au sein du collectif louviérois bien huilé. Le talent de Belkheir sautait pourtant aux yeux. Vous n'êtes pas formé à l'Inter Milan sans avoir ce petit truc en plus. 

Avec 7 buts en 9 matchs, La Louvière est la plus mauvaise attaque de Jupiler Pro League (après Dender, hors-catégories cette saison). Que les Loups comptent 11 points est une très belle performance et ils le doivent bien sûr à la troisième meilleure défense ex-aequo du championnat, mais quelques buts de plus par-ci par-là, et ils auraient encore grignoté des places au classement. Jerry Afriye n'a que 18 ans, Momo Guindo n'est pas assez régulier et Oucasse Mendy pas un buteur. Est-ce l'heure de Mouhamed Belkheir ? Maintenant qu'il est lié au club jusqu'en 2028, la seule façon de le vendre cher sera de lui permettre de briller...

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
