Interview Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

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Retournement de situation au Standard. Alors que les dossiers Dennis Ayensa et Andi Zeqiri semblaient en très bonne voie, le transfert de l'international iranien n'aboutira pas. Un jeu d'agent a fait capoter le deal et bloque donc le retour d'Andi Zeqiri à Sclessin.