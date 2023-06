Scénario complètement fou, l'Antwerp est champion de Belgique !

Quel match et quel suspense. Alors que Genk pensait terminer à la première place étant donné la défaite de l'Union, l'Antwerp arrachait le partage dans les arrêts de jeu grâce à un obus d'Alderweireld.

Le Racing Genk effectuait un changement par rapport à la semaine dernière, au milieu de terrain, El Khannous prenait la place de Sor qui se retrouvait sur le banc. Côté anversois, Janssen était bel et bien présent dans le onze de départ de l'Antwerp. Keita remplaçait Stengs, suspendu. Kerk était titulaire, Muja prenait place sur le banc.

L'Antwerp était plus entreprenant en début de rencontre et obtenait une première possibilité peu avant le quart d'heure de jeu. Balikwisha centrait en retrait aux 25 mètres pour Janssen qui enroulait une frappe du gauche, mais le ballon passait un demi-mètre à côté de la cage de Vandevoordt (12e). Genk commençait ensuite à prendre le match en main même si le jeu restait haché avec beaucoup de petites fautes et des duels musclés. Juste avant la pause, El Khannouss distillait un caviar à Arokodare au point de penalty qui ajustait Butez d'un joli enroulé (45e+1), 1-0.

© photonews

En seconde période, Genk débutait comme il avait terminé la première période. El Khannouss tentait une frappe des 20 mètres, mais Butez arrêtait le tir qui venait sur lui (48e). Peu avant l'heure de jeu, Vermeeren servait parfaitement Kerk qui trompait Vandevoordt et permettait aux siens d'égaliser (58e), 1-1.

© photonews

Mais Genk reprenait les commandes de la rencontre en fin de rencontre. Sur un centre de paintsil, Trésor déviait de la tête en direction de son capitaine Heynen qui propulsait le cuir au fond des filets (75e), 2-1.

© photonews

Mais Alderweireld décochait une mine pleine lucarne durant les arrêts de jeu permettant aux siens de décrocher le titre de champion de Belgique (90e+4), 2-2.

L'Antwerp est champion et réalise le doublé, ce qui n'était plus arrivé depuis 1996. Genk est vice-champion et l'Union termine à la troisième place

Genk : Vandevoordt, Munoz, Cuesta (Ouattara 71e), McKenzie, Arteaga, Heynen, Hrosovsky, Paintsil, El Khannouss (Sor 86e), Trésor, Arokodare (Samatta 78e)

Antwerp : Butez, Bataille, Alderweireld, Pacho, Avila, Vermeeren, Ekkelenkamp (Muja 71e), Keita (Yusuf 78e), Kerk, Balikwisha, Janssen

Arbitre : Nathan Verboomen

Avertissement : Paintsil (69e) ; Kerk (47e), Balikwisha (65e)

But : Arokodare (45e+1) et Heynen (75e) ; Kerk (58e) et Alderweireld (90+4e)