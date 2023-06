🎥 La frappe incroyable de Toby Alderweireld qui offre le titre à l'Antwerp

A la 94e minute, Genk était toujours champion de Belgique. Jusqu'à une frappe supersonique en pleine lucarne du capitaine anversois, Toby Alderweireld, qui permet à l'Antwerp d'être sacré en raison de la défaite unioniste dans l'autre match du jour.

Une frappe qui rappelle un peu celle de Vincent Kompany contre Leicester City à l'époque pour sceller le titre de Manchester City...

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk