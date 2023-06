L'Antwerp, beau joueur : "Genk aurait aussi mérité d'être champion..."

L'Antwerp a totalement renversé la situation en toute fin de match face à Genk et repart avec le titre de champion de Belgique ce dimanche.

L'Antwerp clôture ainsi une superbe saison, aussi marquée par une victoire en Coupe de Belgique. L'émotion était perceptible dans la réaction de Michel-Ange Balikwisha. "Je n'ai pas les mots. Je l'ai fait pour ma famille, j'ai les larmes aux yeux tellement je suis content de faire le doublé. Je pense qu'il faut remonter à longtemps pour retrouver un club qui a réalisé le doublé, c'est historique !", a réagi l'ancien du Standard selon des propos relayés par la Dernière Heure.

"On était un peu dans le doute dans cette rencontre puis on a su marquer ce goal dans les ultimes minutes. Je ne savais pas trop le score dans l'autre rencontre même si j'entendais les supporters de Genk célébrer. Le banc nous a fait comprendre qu'un petit but suffisait et il est tombé...", a expliqué Balikwisha.

Auteur d'une saison exceptionelle, Jean Butez a été l'un des piliers de l'Antwerp. Le Français savourait, tout en se montrant fair-play envers sa victime du soir. "J'ai l'impression que c'est irréel ce qu'il se passe. Ce but d'Alderweireld à la dernière minute, c'est incroyable. (...) On va maintenant retourner au stade puis on va faire la fête pendant quelques jours avant de partir en famille en vacances. Je pense aussi à Genk qui aurait aussi mérité d'être champion mais c'est le football", s'est-il exprimé dans les colonnes de la Dernière Heure.