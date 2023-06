Genk a-t-il perdu le titre sur une erreur d'arbitrage ? L'explication très surprenante du Referee Department !

Genk ne sera pas passé loin du titre de champion de Belgique. Il aura suffi de beaucoup de malchance, et aussi d'une phase polémique...

Alors que Genk était dans un temps fort et que le score était de 1-1, Avila a accroché Joseph Paintsil. Malgré l'intervention du VAR, la décision a été de ne pas accorder de penalty à Genk. Alors qu'il y avait, vraisemblablement, contact.

Une décision qui aura de quoi rendre les fans de Genk furieux, surtout quand l'on entend l'explication de Bertrand Layec, patron de l'arbitrage belge.

"Je pense qu'il y a un contact, mais l'arbitre a jugé que le défenseur avait posé son pied pour bloquer le ballon. L'attaquant tombe un peu trop facilement. C'est une décision dans la zone grise et c'est à l'arbitre d'en décider", a commencé Layec.

Genk aurait donc pu obtenir un penalty, mais il appartenait finalement à l'arbitre de prendre la décision. Il n'y a donc pas de règle claire à ce sujet. "Nous travaillons avec les arbitres depuis longtemps, y compris pendant les play-offs, et je leur ai dit que les penalties devaient être incontestés pour le VAR. Nous voulions des cas clairs et non des pénalties bon marché."