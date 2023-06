Paul Gheysens refuse de "remercier" le Club de Bruges : "Ce serait étrange"

L'Antwerp a remporté son premier titre de champion de Belgique depuis 1957. Si Mark van Bommel a réalisé un travail monstre en seulement une saison, le président Paul Gheysens a surtout pensé à son directeur sportif, Marc Overmars.

"Je ne suis pas du genre à flotter, mais c'est fantastique. Je ne m'attendais plus à ça", a déclaré un Paul Gheysens très ému après le titre de son Antwerp.

Ca y est : l'Antwerp est de retour sur le toit de la Belgique. Le Great Old doit beaucoup à ses nouveaux dirigeants, qui l'ont totalement transformé. Paul Gheysens avait une pensée vers Marc Overmars, arrivé il y a un seulement un an et a reconstruit l'équipe, tout cela en se battant contre des problèmes de santé.

"C'est (Overmars) vraiment quelqu'un de spécial. Il a un grand mérite dans ce titre de champion de Belgique", a estimé Gheysens, malgré le travail colossal réalisé par le coach, Mark van Bommel. Selon Gheysens, "c'est surtout Overmars qui l'a fait grandir."

Malgré la victoire de Bruges sur l'Union qui permet à l'Antwerp d'être champion, Gheysens ne se voit pas remercier l'ennemi Blauw en Zwart. "Ils ont bien travaillé, mais les remercier ? C'est un mot étrange."