Alderweireld héros d'une ville : "On m'a dit de ne pas venir ici, que le club n'était pas prêt..."

Toby Alderweireld vit un conte de fées depuis son retour à Anvers. Non seulement le capitaine a livré une saison de haut vol et décroché le doublé, mais il a inscrit le but du titre.

Personne n'aurait pu écrire un scénario plus fou...et plus parfait pour Toby Alderweireld. L'Anversois pur jus, symbole de la saison du Great Old, a envoyé une fusée à la 90e+4 pour offrir le titre à l'Antwerp, pendant que l'Union s'écroulait à domicile. Une frappe magnifique, un moment dont Alderweireld ne pouvait même pas rêver. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était difficile après la semaine passée. Moi-même, je me suis dit que ce serait très dur", reconnaît un Toby ému après le sacre. "Je comprends que les louanges me soient adressées, mais c'est un travail d'équipe. Une telle performance, revenir deux fois...c'est fantastique", lance-t-il. "C'était prévu que dans le pire des scénarios, j'irais vers l'avant et je saisirais ma chance". Arthur Vermeeren, son jeune équipier, taquinait, assurant qu'il n'avait pas vu Alderweireld faire ça à l'entraînement. "Il regarde mal, alors", sourit le capitaine anversois. "Mais pour le même prix, je suis ridicule, il y a 99% de chances qu'elle parte sur la lune. J'ai couru le plus beau 100m de ma vie après". Toby Alderweireld tient là la consécration, lui qui est revenu dans "sa" ville pour y soulever des trophées. "Quand j'ai eu l'opportunité de venir, plusieurs personnes m'ont déconseillé de le faire, m'ont dit : "N'y va pas, le club n'est pas prêt, ils n'auront aucun trophée". Je l'ai fait, pour Anvers, pour ma famille", déclare-t-il. "C'est le plus beau moment de ma carrière".