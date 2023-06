Super Alderweireld : "Il y a une grande différence entre lui et Nainggolan"

Si l'Antwerp est champion de Belgique, c'est en grande partie grâce à Toby Alderweireld. Bien plus que son but pour offrir le titre, l'ancien Diable Rouge a métamorphosé le Great Old.

Paul Gheysens aura eu besoin de plusieurs essais avant de rencontrer le succès en le construisant autour d'un Diable Rouge. "Radja Nainggolan a sans aucun doute bien gagné au Bosuil, tout comme Toby", a déclaré l'ancien joueur Marc Degryse à Het Laatste Nieuws. "Mais il y a une grande différence dans la façon dont les deux joueurs vivent en tant qu'athlète de haut niveau. Toby Alderweireld voulait prouver qu'il n'était pas venu pour se la couler douce, qu'il n'était pas usé. Il voulait apporter quelque chose au club. Depuis des mois, il entraîne l'Antwerp avec lui. Alderweireld est l'architecte du doublé. On accorde du succès à des gars comme ça." Pour Degryse, l'Antwerp ne veut pas s'arrêter au succès national. "Paul Gheysens et Marc Overmars sont déterminés à mettre le club sur la carte de l'Europe également. A Deurne, les ambitions sont au moins aussi grandes qu'à Bruges. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre cet objectif. Mais l'Antwerp ne regardera pas en arrière."