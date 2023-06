Grande désillusion à Genk : "Nous étions champions à deux minutes de la fin..."

Wouter Vrancken devra trouver les ressources pour se consoler, lui et son équipe. A la 93e minute de jeu, Genk était champion de Belgique. A la 94e, ce n'était plus le cas.

Wouter Vrancken n'avait plus que ses yeux pour pleurer. "A deux minutes de la fin, le titre était acquis", constate l'entraîneur de l'équipe vice-championne. "Un ballon qui tombe mal est bien tiré : c'est ce qui fait la différence. Il faut féliciter les garçons parce qu'ils ont à nouveau apporté de la qualité et de la mentalité."

Vrancken était satisfait de la manière dont Genk a joué. "Si vous regardez nos buts, vous verrez qu'ils sont tranchants, rapides et de qualité. C'est incroyable ce que les garçons apportent semaine après semaine. Nous l'aurions largement mérité", a salué Vrancken.

"Si vous vous remémorez le premier entraînement et le premier jour de jeu, tous les garçons qui sont partis et tout ce qui s'est passé, c'est un beau compliment que nous ayons été à deux minutes du titre. Nous avons fait preuve d'une excellente éthique de travail, même à l'entraînement et pendant les matches"

"Chapeau pour cela, mais avec ces mots, vous n'êtes plus rien pour eux non plus...", s'attristait Vrancken. "En fin de compte, c'est une dure déception. Je tiens également à remercier chaleureusement le staff. Je suis fier que nous ayons tout de même terminé à la deuxième place, mais les deux dernières minutes ont été trop pénibles."

Genk part en vacances avec un goût amer en bouche

Genk et ses joueurs devront panser leurs plaies. "Les garçons ont droit à des vacances bien méritées. Tout le monde peut partir. Beaucoup de joueurs partent aussi avec l'équipe nationale. Ils devraient pouvoir profiter de leurs jours de congé dès que possible", a continué Vrancken.

De toute façon, Genk sera de nouveau au travail assez tôt. "Ce n'est pas un avantage que la saison recommence si tôt. Se ressourcer à la fin du mois de juin n'est pas un problème, mais maintenant, c'est difficile."