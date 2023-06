Le CEO de l'Antwerp est aux anges : "Le doublé n'était même pas un objectif"

L'Antwerp est sur le toit de la Belgique. Suite à leur match nul arraché sur le terrain de Genk, les Anversois sont champions. La consécration, aussi pour le CEO, Sven Jacques.

Sven Jacques a connu beaucoup à l'Antwerp, des divisions inférieures aux moments de doutes et de déceptions. Mais ce dimanche, il savourait pleinement. "C'est ma septième saison et on est champion de Belgique après un scénario incroyable. On n'avait rien à perdre vu qu'on avait perdu le titre la saison dernière. Le doublé, ce n'était même pas un objectif... Ça fait 66 ans qu'on n'a plus été champion", a déclaré le CEO anversois selon des propos relayés par la Dernière Heure.

Jacques sait mieux que quiconque que l'Antwerp vient de très loin. "Après 13 ans en D2, on construit petit à petit et on réussit après avoir gagné deux fois la coupe, on gagne maintenant le championnat."

Le Great Old et son dirigeant ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin. "On veut être compétitifs en Europe, se battre à nouveau pour le titre et essayer d'aller le plus loin possible en Coupe l'année prochaine", a annoncé Sven Jacques.