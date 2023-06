Dans l'euphorie, Toby Alderweireld ouvre la porte aux Diables !

Buteur providentiel ce dimanche, le défenseur de l'Antwerp a fourni une révélation surprenante après la rencontre. Le joueur de 34 ans a en effet ouvert la porte... à un retour en équipe nationale !

Quelle fin de dimanche, quelle fin de championnat ! Après être passé par toutes les émotions, l'Antwerp a remporté la Jupiler Pro League 2022-2023 via un but providentiel de Toby Alderweireld dans le temps additionnel. Une superbe frappe, une euphorie totale et une phrase, en zone mixte, qui laisse pantois.

Après la Coupe du Monde, Alderweireld avait décidé de prendre sa retraite internationale. Mais au milieu des festivités, celui qui compte 127 caps en équipe nationale a ouvert la porte... à un retour en sélection !

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, l'Anversois a déclaré... ouvrir la porte à Domenico Tedesco ! "Si l'entraîneur national a besoin de moi, il doit m'appeler ! Jouer pour mon pays est toujours très spécial." C'est ce mardi que le sélectionneur publiera son noyau pour les rencontres contre l'Autriche et l'Estonie. Avec Alderweireld ?