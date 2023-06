Inconsolable Genk : "Nous avons laissé filer le titre pour quelques secondes..."

Cela s'est joué à très (très) peu de choses. Sans ce but incroyable de Toby Alderweireld à la 94e minute de jeu, Genk était champion de Belgique.

La déception était immense chez le capitaine limbourgeois Bryan Heynen, pourtant auteur du 2-1. "Lorsque vous voyez ce ballon d'Alderweireld s'envoler, vous vous enfoncez littéralement dans le sol. Finalement, c'est ça le football", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

De la superbe saison de Genk, il ne restera finalement qu'une décevante seconde place. "Nous réalisons évidemment une très belle saison, surtout quand on voit d'où nous venons. Terminer deuxième, c'est toujours bien, mais le titre était vraiment à portée de main. On l'a laissé filer de quelques secondes", a continué Heynen. "C'est vraiment dommage pour tout le monde dans et autour du club. Pour tous les supporters qui sont venus ici chaque semaine. C'est dommage que nous n'ayons pas pu leur rendre la pareille."

Genk devra panser ses plaies. "Après le match, Wouter Vrancken, le président Peter Croonen et Dimitri de Condé nous ont parlé. Ils nous ont dit que nous devions être fiers et qu'ils étaient reconnaissants. Ces mots ne nous sont peut-être pas d'une grande utilité maintenant, mais nous devons veiller à ce que cela n'assombrisse pas toute notre saison", a prévenu Heynen. "Ce sera difficile pendant quelques jours. Il faut du temps pour assimiler une telle chose. Mais dans deux ou trois semaines, il faudra tourner la page et repartir de l'avant."