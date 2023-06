Vincent Janssen heureux : "La meilleure saison de ma vie"

Avec 21 buts toutes compétitions confondues, Vincent Janssen a largement contribué au doublé historique de l'Antwerp. Pour le Néerlandais, il s'agit donc d'une des meilleures saisons de sa carrière.

"Non, pas l'une des meilleures, mais la meilleure saison de ma vie", a répondu Vincent Janssen après le match nul sur la pelouse brûlante de Genk. "21 buts, ce n'est pas une mauvaise statistique. J'ai aussi été très important pour l'équipe sans marquer et j'ai gagné ce doublé.... C'est vraiment merveilleux", a déclaré le Batave.

Le titre a virtuellement circulé cinq fois entre l'Antwerp, le Racing Genk et l'Union, mais il revient finalement à la ville portuaire. Sur le terrain de Genk, les réactions des supporters ont permis aux joueurs de bien comprendre ce qui se passait entre l'Union et le Club de Bruges. "C'était vraiment beaucoup d'émotions mélangées sur le terrain. Grâce aux encouragements, on s'est rendu compte que le Club de Bruges avait marqué une ou deux fois. Toby nous a toujours permis de rester calmes sur le terrain et, à la fin, il nous a également offert le titre."

Travail d'équipe

Mark van Bommel a réalisé un merveilleux travail au Bosuil. "L'équipe est tellement soudée. Avec Van Bommel, ce n'est pas seulement une question de style et de tactique, mais il s'entend bien avec les gens. Il parle bien à tout le monde et nous prépare mentalement chaque semaine", a conclu Janssen.