Encore raté pour le Standard, battu par Louvain et nouvelle lanterne rouge des Europe Play-Offs

Le Standard a parfois essayé de prendre le jeu à son compte, mais a montré bien trop peu de qualité. Après une barre transversale et un poteau, Louvain et Verlinden ont inscrit le seul but de la partie pour méritoirement s'imposer à Sclessin.

Le Standard était à la recherche d'une première victoire en 25 rencontres d'Europe Play-Offs, ce mardi soir à Sclessin. Contre Louvain, Ivan Leko reconduit le même onze de base qui a partagé l'enjeu face à Westerlo, samedi. Et sur le terrain, il n'y a aucune raison que la donne soit différente.

Toujours aussi peu de spectacle à Sclessin...

Les Rouches essaient de prendre la possession du ballon à leur compte dans les premières minutes, mais manquent d'énormément de rythme pour mettre la défense louvaniste en danger. Le Standard porte le ballon, puis le fait reculer, avance de dix mètres, puis joue en retrait. Impossible, de cette manière, d'inquiéter Tobe Leysen.

Le seul qui y parvient est Dennis Ayensa, d'une frappe lointaine et flottante en début de partie (12e). Pour le reste, les frappes sont, de part à d'autre, non cadrées. Deux tirs pour le Standard (un cadré), cinq pour Louvain (zéro cadré) et le marquoir affiche le seul résultat possible au repos : 0-0.

🏟️ 7 113 spectateurs à Sclessin pour #STAOHL pic.twitter.com/0FlLOlZZqS — Loïc Woos (@LoicWoos) April 22, 2025

...et toujours aussi peu de qualité

La seconde période est un petit peu plus débridée, mais pas meilleure en qualité. Les espaces sont plus larges, mais aucune des deux équipes ne parvient à en profiter. De son côté, l'entrejeu du Standard, et principalement le duo Karamoko - Bulat, multiplie les pertes de balle et offre des possibilités à Louvain. Sur un nouveau ballon perdu par le Français aux vingt mètres, Ikwuemesi loupe véritablement la balle du 0-1 en frappant à côté (52e).

L'action de la partie, il faut le dire vite, arrive à l'heure de jeu. Servi sur corner, le même Ikwuemesi reprend de la tête et trouve la barre transversale. Epolo s'empare du ballon avant le rebond et lance rapidement Camara, qui gagne son duel et sa course face à Wouter George. Le Standardman centre à ras de sol, Lazare Amani est seul à la reprise, mais envoie dans les nuages de Sclessin.

Plus le match avance, plus la frustration du public liégeois grandit, tant la qualité sur la pelouse est incroyablement faible. Les ballons perdus ne se comptent plus, des deux côtés d'ailleurs. Marko Bulat et Lazare Amani sont remplacés et sifflés par Sclessin, l'Ivoirien rentre même directement aux vestiaires. Vingt minutes avant le terme, Louvain manque de glacer le stade via Maziz, qui joue seul une situation de 3 contre 2 et qui frappe sur le poteau d'Epolo (70e).

Louvain s'impose méritoirement au Standard, nouvelle lanterne rouge des Europe Play-Offs

Une barre, un poteau, mais toujours pas de but : ce qui devait arriver arriva. D'une passe verticale, ce qui a cruellement manqué au Standard ce soir, Maziz sert Verlinden entre deux défenseurs, dont Fossey qui est trop loin de son homme. L'attaquant monté au jeu quelques minutes plus tôt en profite et ouvre méritoirement le score pour OHL (0-1, 78e).

Un but qui a définitivement coupé les jambes des Rouches, battus pour la deuxième fois dans ces Europe Play-Offs et privés de victoire depuis 25 matchs dans cette mini-compétition. Le Matricule 16 est la nouvelle lanterne rouge de ces Play-Offs, Louvain remonte à la deuxième place.