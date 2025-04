"Ils ne sont pas à 100 %, mais on n'a pas le choix" : plusieurs incertains et un retour potentiel au Standard pour le déplacement à Louvain

Malgré la fatigue, les absences et les résultats frustrants, le Standard veut rester soudé pour tout donner et enfin décrocher une victoire dans les Europe Play-offs.

Quatre jours après sa défaite contre Louvain, le Standard se déplacera à Den Dreef, ce samedi (16h). En conférence de presse ce vendredi, Ivan Leko a d'abord donné des nouvelles de son noyau et notamment d'Andréas Hountondji, monté au jeu mardi alors qu'il n'était pas à 100 %, et d'Ilay Camara, qui prend des coups et qui n'est plus à son meilleur niveau depuis quelques semaines.

"Zeqiri out, Bates out. Szalai n’a fait qu’un ou deux entraînements avec le groupe, comme Andreas avant le dernier match. Normalement, ils ne sont pas disponibles, mais comme le noyau est petit, on pourrait les prendre quand même dans la sélection, même s’ils ne sont pas à 100 %."

"Ilay a pris un coup avant le match et aujourd’hui aussi. Quand un joueur prend des risques, qu’il fait des actions, qu'il joue avec plus d’intensité, ça peut arriver. On voit aussi l’influence d’Ilay, qui est grande. C’est un joueur important, et quand il n’est pas à 100 %, ça se ressent. On va forcer, on va tout faire pour gagner un match. On n’a pas gagné les cinq premiers matchs d'Europe Play-offs. On va tout donner. Normalement, les joueurs doivent être à 100 %, mais dans cette situation, ce n’est pas possible."

Leko doit travailler sur l'aspect mental

Dans ce contexte compliqué, avec une équipe qui n'a désormais plus gagné depuis huit matchs et cette statistique des 25 rencontres sans victoire en Play-Offs 2 qui trotte dans les têtes, Ivan Leko essaye de garder ses troupes mobilisées, puisque tout n'est pas encore perdu dans la course au ticket européen. Il faudra toutefois un sacré retournement de situation, qui devra commencer dès ce samedi à Louvain.

"Tu donnes de l’énergie, tu parles, tu essayes d’être humain. Tu motives tout le monde pour faire encore un gros effort mental et physique, pour créer quelque chose ensemble. Ce n’est pas facile, pour personne. Le meilleur médicament, c’est une victoire. Et quand elle ne vient pas, c'est difficile, mais on fait tout pour maintenir l'esprit d'équipe."

"J’aimerais une récompense pour les efforts des joueurs. On sait qu’on travaille dur à l’entraînement et en match, donc quand le résultat ne suit pas, c’est difficile. Encore contre OHL, on les a massacrés physiquement, mais on perd 0-1", a lancé le T1.