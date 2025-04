OFFICIEL : Aiden O'Neill quitte le Standard pour un nouveau défi !

C'est officiel : le Standard de Liège se sépare de son capitaine. Aiden O'Neill rejoint les États-Unis.

C'était dans l'air et c'est désormais confirmé : Aiden O'Neill quitte le Standard de Liège et rejoint la MLS. L'Australien s'envole pour les États-Unis et signe au New York City FC, où il a paraphé un contrat jusqu'en 2028.

Le désormais ex-capitaine des Rouches, qui avait encore un contrat jusqu'en juin 2028, quitte la Belgique pour 2,5 millions d'euros. Arrivé en bord de Meuse en juillet 2023, le natif de Brisbane a disputé au total 54 rencontres avec l'équipe liégeoise.

Arrivé gratuitement il y a moins de deux ans, c'est donc une belle plus-value que s'offre le Standard. David Lee, le directeur sportif de son nouveau club, prend la parole sur sa nouvelle recrue : "Aiden est un milieu de terrain intelligent et puissant, avec un taux de travail élevé, apportant une expérience et un leadership européens précieux de son temps en tant que capitaine du Standard de Liège."

"L'expérience d'Aiden à Melbourne City et au sein du City Football Group lui a également donné une bonne compréhension de notre système, de notre style de jeu et des normes élevées que nous nous sommes fixées dans notre club," poursuit-il.

Quant au joueur, il a déjà hâte de démarrer : "Je suis très heureux de rejoindre le New York City FC et de retourner au sein du City Football Group pour ce prochain chapitre de ma carrière. C’est un club ambitieux qui représente l’une des plus grandes villes du monde, et j’ai hâte de me démarquer."

Aiden O'Neill part en MLS. Le milieu de terrain australien rejoint @newyorkcityfc 🇺🇸 Good luck in the future, Aiden → https://t.co/07FUX5Vr69 🫡#RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/3tBmnNLhdO — Standard de Liège (@Standard_RSCL) April 25, 2025