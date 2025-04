🎥 "Il n'est pas étranger à marquer des buts de classe mondiale" : le New York City FC vante déjà les qualités d'Aiden O'Neill

L'équipe de MLS met en avant les belles performances de sa nouvelle recrue, Aiden O'Neill, lorsqu'il jouait encore sous les couleurs des Rouches. Parmi les moments marquants, le club a partagé son seul but en Pro League, inscrit lors d'un match contre Louvain en février 2024. Un tir puissant qui avait battu Tobe Leysen. "Aiden n'est pas étranger à marquer des buts de classe mondiale", souligne son nouveau club.

Aiden's no stranger to scoring worldies ūüá¶ūüáļūüöÄ pic.twitter.com/IeLfMFlKoB

Alors qu'il n'a délivré qu'une seule petite passe décisive sous les couleurs liégeoises, le club américain a également mis en avant ses qualités de passeur avec une vidéo. C'était lors d'un rencontre face à Saint-Trond en novembre 2024, où le milieu défensif avait parfaitement servi Andi Zeqiri.

Serving it up on a plate ūüá¶ūüáļūüíę pic.twitter.com/foRPJuiaxz