Gagner ou sombrer, le Standard doit stopper l'hémorragie en Europe Play-Offs : "Une équipe fatiguée ne pourrait pas afficher ces statistiques"

En déplacement à Louvain, le Standard doit impérativement renouer avec la victoire après 25 matchs sans succès en Play-Offs 2. Les Rouches, toujours en course pour la première place malgré leur faible bilan, doivent surtout corriger leurs faiblesses en fin de match pour espérer.

Gagner. Le mot d'ordre est clair et unique pour le Standard, qui se déplace à Louvain ce samedi (16h00). Les Rouches ne se sont plus imposés en Play-Offs 2 depuis 25 matchs, mais restent à seulement quatre longueurs de la tête.

Gagner sans encaisser en fin de match : un défi

Les joueurs d'Ivan Leko devront donc l'emporter à Den Dreef. Pour y parvenir, ils devront éviter de concéder des buts dans les dernières minutes, comme ce fut le cas face à Westerlo, contre OHL mardi, ou encore à plusieurs autres reprises cette saison. Les Rouches semblent parfois à bout de souffle en fin de rencontre, un phénomène qui s'explique notamment par les exigences physiques ordonnées par Leko.

"Sur les 30 dernières minutes, c’est parfois un petit détail qui fait la différence. Notre système est assez intense, avec les exigences du coach et de nous-mêmes. Il ne faut pas chercher d’excuses, juste donner 100 %. La situation est compliquée, aussi bien en haut du club qu’ici. On essaie de tout donner pour les supporters. On joue encore pour quelque chose dans ces Europe Play-Offs", lançait Boli Bolingoli en conférence de presse, avant d'évoquer le moral des troupes après la nouvelle contre-performance de mardi.

On est toujours presque là, mais on n'y arrive pas encore"

"Je pense qu’on est soudés, dans l’équipe et dans le club, on reste positifs. Après le dernier match, il y avait beaucoup d’émotions dans le vestiaire. On est toujours presque là, mais on n’y arrive pas encore. On veut et on donne tout, à 100 %. Les supporters commencent à réagir, alors il faut qu’on le montre sur le terrain."

Le physique en question

L'aspect physique et la fatigue de cette fin de saison sont des thèmes sur lesquels Ivan Leko a également été interrogé, quelques minutes après Bolingoli. Selon lui, les datas sont clairs : le Standard fait partie des équipes qui courent le plus, y compris en toute fin de match. La fatigue ne peut donc pas justifier les buts encaissés dans les derniers instants, ni l’incapacité des Rouches à imposer du rythme lorsqu’ils ont la possession du ballon.

Une équipe très fatiguée ne pourrait pas afficher ces datas"

"Quand t’es fatigué, tu cours peut-être un peu moins et tu fais plus d’erreurs techniques. Mais une équipe fatiguée mentalement et physiquement ne pourrait pas tout donner comme cela et afficher ces statistiques de course. Ce sont des moments difficiles quand tu ne gagnes pas, les deux derniers mois n’ont pas été agréables, mais je ne pense pas que ce soit la raison."

Un manque de qualité ?

Si la fatigue physique n'est pas une explication suffisante, le manque de qualité dans l'effectif en est-il une ? Ivan Leko ne s’en cache pas : "Il y a un manque de qualité technique, trop d’erreurs, un état de forme pas optimal. Certains joueurs clés ne sont pas disponibles ou ne sont pas à leur meilleur niveau."

"Je l'ai déjà dit, mais avec de très bons Zeqiri, Camara, Lazare et Ayensa on gagnerait plus de matchs. Mais on sait que dans une saison, il y a des hauts et des bas", a conclu le coach du Standard.