Ivan Leko va-t-il enfin écouter les supporters du Standard à Louvain ? "S'il joue 90 minutes et qu'on gagne 0-3, je serais le premier à reconnaître mon erreur"

Les supporters du Standard réclament plus de temps de jeu pour Sotiris Alexandropoulos, et d'autant plus depuis que le Matricule 16 essaie de créer davantage en possession de balle. Ivan Leko semble ne jamais avoir été un grand fan du Grec, même s'il n'a pas contré l'idée de le titulariser.

Contre Louvain, comme face à Westerlo, le Standard a encaissé un but "facile" et perdu des points dans le dernier quart d'heure. Après avoir mis en place un style de jeu très défensif et très exigeant sur le plan physique en début de saison, Ivan Leko essaie désormais de faire en sorte que ses Rouches créent plus de jeu, mais ces derniers semblent tirer la langue après 35 journées passées à courir après le cuir.

Amener du danger... tout en gardant un équilibre

Le Matricule 16 prend davantage la possession de balle et essaie d'attaquer un petit peu plus, mais il fait preuve d'un manque de qualité et de lucidité criant lorsqu'il faut enchaîner les passes réussies dans un bon rythme. Ivan Leko et son staff recherchent le bon équilibre, comme il le disait encore ce vendredi en conférence de presse, mais n'ont pas encore trouvé la bonne formule.

"Défensivement, c’est un peu mieux. On encaisse un but, pas quatre. Pour gagner, il faut encaisser zéro ou un but maximum. Là, on en prend un. C’est mieux qu’il y a deux mois, on avait fait quatre, deux, puis quatre. Ensuite, c’est vrai, on veut un peu changer, apporter plus avec le ballon, plus de possession, plus d’initiatives."

Créer du jeu est plus attractif et intéressant... quand le résultat suit"

"Créer du jeu est plus attractif et intéressant pour les joueurs et les coachs… si le résultat suit. Si on me dit qu’il faut impérativement garer le bus pour gagner, on le fait. Mais il faut aussi prendre du plaisir, car les joueurs ont vécu une saison difficile, avec du stress, de la défense. Ici, on veut donner un peu plus."

Une raison pour laquelle, depuis quelques semaines, le temps de jeu de Marko Bulat a augmenté. Le Croate voit en son compatriote un profil intéressant pour créer davantage d'occasions et mettre de la pression sur la défense adverse, mais ce dernier n'a pas répondu présent et a quitté la pelouse, mardi, sifflé par les supporters.

Alexandropoulos pourrait faire du bien à ce Standard

D'un autre côté, Sotiris Alexandropoulos semble amener un petit quelque chose à chaque montée au jeu, mais le Grec ne parvient toujours pas à se frayer un chemin dans le onze de base. En début de saison, Ivan Leko avait indiqué qu'il préférait utiliser son profil lorsque son équipe voulait le ballon pour créer du jeu, comme c'est le cas désormais. Le joueur prêté par le Sporting CP doit pourtant toujours se contenter du banc.

"On est capables de changer et de gagner. Sotiris et Bulat jouent un peu plus. Ce sont des joueurs intéressants avec le ballon, ils donnent de l’énergie. Mais ils vivent des buts et des assists. On ne gagne pas juste avec un milieu qui fait tourner ou défend. Quand on change quelque chose, il faut que le résultat suive, qu'il y ait un impact. Ici, on cherche du résultat. On pense à qui peut nous faire gagner, qui peut apporter, qui peut changer un match..."

Sotiris est une vraie option pour être titulaire, mais un joueur comme lui doit marquer ou faire marquer"

"Sotiris est une vraie option pour être titulaire. Mais il a commencé quelques fois et on n’a pas gagné, ce n'est pas une science exacte. C’est un joueur intéressant, mais pour gagner, il faut marquer ou faire marquer. Il faut vraiment changer le score quand tu entres. Sotiris a une énergie différente. Il a du courage, des coui..., il demande le ballon, j’aime ça. Il n’a pas peur. Peut-être qu’il jouera 90 minutes demain, qu’on gagnera 0-3, et je serai le premier à dire : c’était mon erreur."