Si l'envie n'est pas le souci, ce Standard-là a un problème encore plus grave qu'imaginé : "Baisser la tête n'est pas une option, on va se battre"

"Le Standard a tout donné", selon Ivan Leko et les différents protagonistes venus à notre micro. Toutefois, le Matricule 16 a été battu au terme d'une prestation presque honteuse face à Louvain. Si l'envie n'est pas à remettre en cause, le problème est encore plus profond qu'imaginé.

Encore raté pour le Standard, battu par Louvain dans le cadre de la cinquième journée des Europe Play-Offs, ce mardi soir. Les Rouches sont désormais lanterne rouge d'une mini-compétition dans laquelle ils n'ont plus gagné depuis... 25 matchs. En conférence de presse, la mine d'Ivan Leko était particulièrement basse.

"Nous avons fait beaucoup d'efforts dès la première période, mais aucune équipe n'a su se créer des occasions. Ensuite, nous avons voulu prendre plus de risques contre un adversaire de qualité, qui s'est procuré plusieurs occasions en contre-attaque."

Pas un problème de mentalité... mais bien de qualité

Dans cette partie, le Matricule 16 a un temps voulu prendre le jeu à son compte et s'est emparé de la possession de balle. Il a cependant fait preuve d'un manque criant de qualité technique pour mettre la défense louvaniste en péril. La mentalité n'est pas en cause, selon Leko.

Les joueurs donnent tout, dixit le coach, mais sont incapables de battre des équipes telles que Malines, Westerlo et Louvain, qui n'ont tout de même rien montré de phénoménal à Sclessin. C'est peut-être ça, le plus grave.

"Ce n'est pas un problème de mentalité, je ne peux pas reprocher ça à mes joueurs, ils sont vidés et certains avaient des crampes en fin de match. J'essaie de partager mon expérience et mes connaissances, on fait le maximum. Quand on ne gagne pas, il faut savoir accepter les critiques pour devenir meilleur.

Baisser la tête n'est pas une option, on va se relever pour enfin décrocher une victoire"

"Dans le sport, baisser la tête n'est pas une option. La question est de savoir si on peut se relever et combien de fois on peut le faire. Je sais que mes joueurs ont des cou...., de la grinta et un bon caractère, on va encore se battre samedi pour enfin décrocher une victoire", a conclu un entraîneur croate déçu, mais qui n'a pas encore baissé les bras.