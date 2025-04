Interview Boli Bolingoli revit au Standard et réalise une première depuis 2020-2021 : "Je veux rendre quelque chose à ce club"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Peu souvent épargné par les blessures, Boli Bolingoli revit et a disputé les douze derniers matchs du Standard. Le cousin des frères Lukaku se sent bien à Sclessin et se voit bien continuer l'aventure au-delà de son contrat actuel.

Souvent freiné par les blessures au cours de sa carrière, Boli Bolingoli semble retrouver peu à peu son rythme sous les couleurs du Standard. Le latéral gauche, cousin des frères Lukaku, a disputé 18 rencontres depuis son arrivée à Liège, dont les douze dernières d’affilée — une première depuis la saison 2020-2021. Remplacé à la mi-temps contre Louvain par Ilay Camara, le joueur de 29 ans se dit en forme physiquement. Le remplacement était avant tout un choix tactique d’Ivan Leko, désireux d’apporter davantage de percussion avec Camara, lui-même pas totalement à 100 % ces dernières semaines, et qui a souvent cédé sa place à Bolingoli. "Mardi, c’était surtout un changement tactique. Physiquement, je me sentais bien, même si ça faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné deux matchs en quatre jours, je l’ai ressenti rapidement aussi. Mais c’était une décision du coach. On a besoin de tout le monde", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi. "Je suis content de retrouver ces sensations, d’enchaîner les matchs, de faire partie du groupe. Ça évolue bien, j’espère garder ce rythme et bien terminer la saison." Une deuxième saison... et une prolongation pour Boli Bolingoli au Standard ? Arrivé l’été dernier, Bolingoli avait signé un contrat de deux saisons, jusqu’en juin 2026. Il entrera donc déjà dans la dernière année de son contrat la saison prochaine. Ce moment est souvent synonyme de transfert ou de prolongation, afin d’éviter un départ libre. "Je suis très content ici, et du club aussi. Bien sûr, il faut de l’ambition. Il me reste une saison de contrat, et peut-être une prolongation si l’opportunité se présente. Je suis heureux d’être ici et j’espère continuer pour pouvoir rendre quelque chose au club. On n’a pas encore parlé de tout ça avec la direction", a-t-il clairement conclu. Il y a une semaine, Ibe Hautekiet avait également déclaré son envie de s'imposer en Cité Ardente (lire ici).