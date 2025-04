Encore une blessure au Standard : Ivan Leko a été forcé de réaliser l'un de ses changements à Louvain

Fait rare pour lui : Ivan Leko a effectué deux changements dès la mi-temps de la rencontre entre Louvain et le Standard, ce samedi. L'un des deux joueurs remplacés était en réalité blessé.

Deux nouveaux points perdus, ou enfin un point gagné dans le dernier quart d'heure ? Difficile de trancher, du côté du Standard, après le partage à Louvain ce samedi après-midi (1-1).

Ivan Leko, qui a pour habitude de faire confiance à son onze de base et de procéder à ses changements assez tard dans le match, en a effectué deux dès le retour des vestiaires : Bosko Sutalo et Lazare Amani ont été remplacés par Henry Lawrence et Ilay Camara.

La sortie du milieu ivoirien n’a pas été des plus surprenantes. Une fois encore, alors qu’il est censé être l’un des fers de lance de cette équipe, Lazare Amani a déçu sur la pelouse louvaniste. Alors que le Standard tente de jouer davantage en possession, le joueur prêté par l’Union n’a pas apporté grand-chose, si ce n’est du déchet.

Encore une blessure dans la défense du Standard

La montée au jeu d’Ilay Camara a eu le mérite de dynamiser le couloir gauche et d’apporter du danger. C’est d’ailleurs lui qui, assez chanceusement mais après un joli dribble, a servi Andréas Hountondji pour l’égalisation des Rouches.

Henry Lawrence, en revanche, n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison et est apparu en difficulté. Il faut dire qu’à l’inverse d’un Camara légèrement blessé mais malgré tout utilisé par Leko, l’Anglais ne s’attendait pas vraiment à monter au jeu, du moins aussi tôt dans la rencontre.

Ivan Leko n’a, en réalité, pas eu d’autre choix que de procéder à ce changement, puisque Bosko Sutalo s’est blessé sur la dernière action de la première période, comme l’a confié l’entraîneur du Standard en conférence de presse.

Impossible, évidemment, de déjà connaître la gravité de la blessure, mais il s’agit d’un nouveau coup dur pour Leko en cette fin de saison. Lui qui commence tout juste à récupérer, à l’entraînement du moins, David Bates et Attila Szalai pour renforcer son secteur défensif. Le défenseur croate, de retour depuis le déplacement à Dender en Europe Play-Offs, n’avait disputé qu’un match entre mi-janvier et mi-avril en raison d’une précédente blessure.