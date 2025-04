L'OH Louvain met les grands moyens pour affronter le Standard de Liège ce samedi : du jamais vu dans l'histoire du club

L'OHL peut encore espérer décrocher un billet européen avec cinq matchs à jouer dans les Europe Play-offs. Avant d'affronter le Standard, le club met les petits plats dans les grands (au sens propre).

Toutes les équipes des Europe Play-offs ont encore une chance de décrocher un billet pour l'Europe et sont assez proches les unes des autres. L'écart entre le leader Charleroi et le Standard, dernier, est de seulement quatre points.

L'OH Louvain occupe actuellement la deuxième place avec 26 points. Les Louvanistes nourrissent, bien sûr, l'espoir de se qualifier pour l'Europe, un objectif tout à fait légitime.

La prochaine étape pour eux est le match à domicile contre le Standard. Mardi dernier, ils se sont imposés sur le score de 0-1 à Sclessin, mais les Rouches seront déterminés à prendre leur revanche.

Pour créer une ambiance électrique et galvaniser les joueurs et les supporters, l'OHL a prévu un grand spectacle. Le club va dévoiler la plus grande tifo de son histoire.Les Louvanistes l'ont annoncé sur leur compte X, précisant qu'il est important d'arriver à l'heure au stade.



"En collaboration avec Eneco et les supporters de la K, nous déroulerons juste avant le coup d'envoi la plus grande tifo de l'histoire du club", indique le message.