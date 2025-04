🎥 "Mouillez le maillot ou cassez-vous, le Standard c'est nous" : Sclessin est à bout et le fait savoir après un nouveau revers des Rouches en Europe Play-Offs

Sclessin n'a pas caché sa frustration après la défaite du Standard face à Louvain, ce mardi soir. Les supporters ont sifflé leurs joueurs, qui n'ont quasiment rien montré sur la pelouse.

Les supporters du Standard ont une nouvelle fois quitté Sclessin frustrés, ce mardi soir. Et pour cause, les Rouches se sont inclinés face à Louvain au terme d'une rencontre dénuée de qualité de jeu.

Les joueurs d'Ivan Leko ont essayé de prendre le jeu à leur compte, mais ont perdu un nombre incalculable de ballons, aux quatre coins du terrain. Et à un quart d'heure au terme, Thibaud Verlinden a presque inscrit le même but que Sergiy Sydorchuk samedi dernier.

Au fur et à mesure de la rencontre, les 7 113 spectateurs présents à Sclessin ont perdu confiance. Ils ont grondé à chaque perte de balle et ont copieusement sifflé les sorties de Marko Bulat et Lazare Amani.

Sclessin est à bout et le fait savoir

Au coup de sifflet final, les Rouches sont allés saluer leurs supporters, à commencer par la T4 et le PHK 04. Les joueurs ont été sifflés, "le Standard c'est nous", ou encore "même si vous ne le méritez pas, nous on est là", ont rapidement retenti.

Même son de cloche en face, chez les Ultras Inferno. Sifflés, les Rouches ont été sommés de "se mouiller ou de se barrer" par les supporters. Ils nous ont pourtant tous assuré, et Leko le premier, qu'ils avaient donné le maximum, comme à chaque fois. C'est peut-être ça le pire, alors.