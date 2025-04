Les Rouches dos au mur, Balikwisha de retour : suivez Standard - OHL en direct commenté

Rejoint dans les dernières minutes contre Westerlo, le Standard n'a d'autres choix que de s'imposer face à Louvain, ce mardi soir, pour garder un infime espoir dans ces Europe Play-Offs.

Samedi soir, le Standard s'est une nouvelle fois retrouvé frustré au coup de sifflet final de sa rencontre face à Westerlo. Les Rouches ont été rejoints dans les cinq dernières minutes et ont concédé un nouveau partage.

Après la rencontre, la T3 a montré son mécontentement et a remballé Dennis Ayensa et Matthieu Epolo. Sclessin ne répond plus vraiment présent (moins de 8.000 supporters contre Westerlo), mais une nouvelle rencontre s'annonce dès ce mardi.

Pour son cinquième match d'Europe Play-Offs, le Standard reçoit Louvain dans un stade qui pourrait être encore plus vide que face aux Campinois, en raison de l'horaire de cette rencontre.

Incapable de gagner le moindre de ses 24 derniers matchs d'Europe Play-Offs, le Standard est pourtant encore techniquement dans la course au ticket européen puisqu'il ne compte que quatre longueurs de retard sur Charleroi, leader de la mini-compétition.

Pour garder espoir, il faudra donc s'imposer face aux Louvanistes de William Balikwisha, l'ancien de la maison buteur contre Dender, il y a trois jours. OHL, revenu à égalité avec le Standard, pourrait aussi faire une bonne opération en cas de succès.

Standard - Louvain, un match, déjà, de la dernière chance pour les Rouches ? L'affiche sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.