Le Standard privé de Homawoo, quid de Fossey et Nielsen ? Vincent Euvrard pourrait devoir revoir son onze

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard privé de Homawoo, quid de Fossey et Nielsen ? Vincent Euvrard pourrait devoir revoir son onze
Photo: © photonews

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Deux points d'interrogation entourent le noyau du Standard avant sa réception capitale du Racing Genk, ce samedi soir : combien de temps pourra jouer Marlon Fossey et Casper Nielsen sera-t-il en mesure de tenir son rang ? Pour le reste, pas de surprise venue de l'infirmerie des Rouches.

La “journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires”, prévue ce mercredi à Sclessin, devait être une journée emplie de légèreté pour les joueurs de Vincent Euvrard et les 700 à 800 supporters en situation de handicap venus assister à l’entraînement, qui s’est exceptionnellement déroulé sur la pelouse du stade de Sclessin.

Tout se déroulait parfaitement jusqu’aux cinq dernières minutes de la séance, avant que Josué Homawoo ne s’effondre à proximité du rond central et ne se torde de douleur. Évacué du terrain, notamment par Daan Dierckx, le défenseur central togolais s’est occasionné une rupture totale du tendon d’Achille, qui le tiendra éloigné des terrains entre six et huit mois.

Homawoo ne sera donc évidemment pas en mesure de tenir sa place, ce samedi soir, au même titre que Mohamed El Hankouri, dont la saison est déjà terminée depuis plusieurs semaines. Pour le reste, Vincent Euvrard n’a annoncé aucune autre mauvaise nouvelle lors de son point sur l’infirmerie, ce jeudi en conférence de presse.

Marlon Fossey et Casper Nielsen, les deux dernières incertitudes

Deux points d’interrogation entourent encore son noyau avant ce duel capital face aux Limbourgeois : combien de temps Marlon Fossey pourra-t-il jouer et Casper Nielsen sera-t-il en mesure de tenir sa place ? “Marlon est en mesure de jouer environ 45 minutes. La question est de savoir si on préfère le faire commencer ou finir le match. Le grand avantage de commencer est de pouvoir faire un échauffement digne de ce nom, sur le terrain avec les autres."

"Quand on entre en cours de match, on vit un échauffement souvent saccadé sur le bord de la pelouse, où c’est généralement du synthétique et non de l’herbe. Les conditions sont donc différentes. On aimerait évidemment commencer avec onze joueurs capables de jouer 90 minutes, mais ce n’est pas toujours possible.”

Tout le secteur défensif pourrait être revisité à la suite de l’absence, ou non, du capitaine américain. “S’il peut jouer, ça peut être une solution de commencer comme lors de nos deux derniers matchs contre Genk, avec Marlon à droite, puis Henry (Lawrence), Ibe (Hautekiet) et David (Bates) en défense centrale. S’il ne peut pas jouer, on a diverses options pour le remplacer."

"Soit remettre Lawrence à droite et appeler un autre défenseur central (Daan Dierckx, probablement), soit laisser Lawrence à la position d’Homawoo, à gauche de la défense centrale, et jouer avec un autre latéral droit. Tobias Mohr, Nayel Mehssatou ou encore Steeven Assengue sont des options. Mais Assengue n’est pas encore au top après sa blessure, le titulariser signifierait donc aussi qu’il faudrait changer en cours de match”, analysait Vincent Euvrard.

“On est prêts à prendre un risque s’il est calculé”

Concernant Casper Nielsen, il s’agit d’une course contre-la-montre engagée depuis le début de la semaine. Pour la première fois depuis la victoire contre Louvain, le Danois s’est entraîné partiellement avec le groupe ce jeudi.

“On attend de voir sa réaction et le résultat des derniers tests. La première chose est d’attendre l’avis des experts médicaux. Casper veut jouer, mais le staff doit aussi estimer si le joueur est capable de bien se juger, ce qui est toutefois plus facile avec des joueurs d’expérience qu’avec les jeunes. On est prêts à prendre un risque s’il est calculé”, a déclaré le T1 des Rouches, avant d’étayer ses propos.

“Si on risque qu’il se blesse pour deux ou trois semaines, cela signifierait qu’il serait apte à réaliser le début de la préparation à 100 %. S’il vient à se blesser pendant six à huit semaines, il ne serait plus en mesure de débuter la préparation avec nous. Et on a vu cette saison que si tu rates le début de la préparation, tu cours derrière les événements pendant longtemps. On va mettre toutes les informations dans la balance, puis on prendra une décision.”

Pas de problème pour Karamoko, Teuma peut jouer 30 minutes environ

Au rayon des meilleures nouvelles, Ibrahim Karamoko ne souffre d’aucune blessure après sa sortie à la pause contre OHL, causée par un tacle rugueux d’Opoku dès le quart d’heure de jeu.

“Ce n’était qu’un coup direct, il avait déjà réalisé le premier entraînement collectif de la semaine à 100 %”, a confié Vincent Euvrard, déclarant aussi que Teddy Teuma était capable de jouer “un petit peu plus” que les vingt minutes de la semaine dernière.

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