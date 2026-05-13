Le match qui décidera tout ? Deux retours de taille en vue contre le Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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Le match qui décidera tout ? Deux retours de taille en vue contre le Standard
Photo: © photonews

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Genk a beau avoir renoué avec la victoire le week-end dernier, le match contre Westerlo a fait de la casse. Plus de peur que de mal pour Daan Heymans et Konstantinos Karetsas ?

Avec le même nombre de points en tête des Europe Playoffs, Genk et le Standard sont toujours en pleine lutte pour un barrage européen. Ils se rencontrent ce week-end à Sclessin. Si l'infirmerie est une nouvelle fois un motif d'inquiétude dans le camp liégeois, elle l'est aussi pour le Racing.

Lors de la victoire 3-0 contre Westerlo, deux cadres ont dû sortir sur blessure. Et pas des moindres, puisque l'on parle de Daan Heymans et Konstantinos Karetsas. Un fameux coup dur pour Nicky Hayen, qui craignait ne pas pouvoir les aligner samedi.

Le staff médical à pied d'oeuvre

Mais les nouvelles sont désormais rassurantes : "Les examens n'ont révélé aucune lésion structurelle, que ce soit pour Daan ou pour Kos' ", écrit Genk dans son communiqué officiel

"Pour Karetsas, une contusion osseuse à la cheville a été diagnostiquée. Concernant Heymans, on craignait d'abord une déchirure aux ischio-jambiers, mais les examens complémentaires n'ont révélé aucune déchirure musculaire. Il s'agit toutefois d'une contracture", précise le Racing.


L'espoir est bien présent de pouvoir les aligner contre le Standard : "Le staff médical met tout en œuvre pour les rendre à nouveau aptes à jouer le plus rapidement possible. Leur situation sera suivie au jour le jour à l'approche du match de ce week-end".

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