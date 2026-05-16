Casper Nielsen, l'interrogation majeure : voici la composition probable du Standard contre Genk

Casper Nielsen pourra-t-il tenir son rang ? C'est la question principale qui demeure au Standard avant la réception du Racing Genk, ce samedi (18h15). Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

C’est une rencontre véritablement décisive dans la course à la septième place que le Standard disputera sur sa pelouse face au Racing Genk, ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle, sans surprise, Matthieu Epolo sera aligné entre les perches liégeoises.

En défense, une incertitude existe concernant la forme de Marlon Fossey, légèrement blessé. Le capitaine américain devrait tout de même être capable de jouer entre quarante-cinq et soixante minutes, ce qui garantirait sa présence sur le côté droit dès le début de la rencontre.

Henry Lawrence retournerait donc en défense centrale, où il prendrait la place de Josué Homawoo, blessé. L’Anglais serait accompagné d’Ibe Hautekiet, David Bates et Gustav Mortensen, tous trois incontournables.

Une chance pour Nayel Mehssatou contre Genk ?

Au milieu de terrain, c’est autour de Casper Nielsen qu’un point d’interrogation existe, le Danois étant victime d’une légère élongation. Le spécialiste des superbes buts, au Standard, ne devrait pas être en mesure de commencer et laisserait soit sa place à Marco Ilaimaharitra, ce qui formerait un entrejeu fort défensif avec Karamoko, soit à Nayel Mehssatou. Teddy Teuma serait quant à lui capable de jouer entre trente et quarante-cinq minutes.

En attaque, pas de surprise attendue : Rafiki Saïd sera bien titulaire sur le côté gauche, au même titre qu’Adnane Abid sur le côté droit. Pour le poste d’avant-centre, Timothé Nkada semble avoir pris de l’avance sur Dennis Ayensa ces dernières semaines.



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La composition probable du Standard contre Genk : Epolo - Fossey, Hautekiet, Bates, Lawrence, Mortensen - Karamoko, Mehssatou - Abid, Saïd - Nkada.