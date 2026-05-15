Le vestiaire du Standard ému par la blessure de Josué Homawoo : "L'une des pires blessures dans le foot"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le vestiaire du Standard ému par la blessure de Josué Homawoo : "L'une des pires blessures dans le foot"
Photo: © photonews

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La situation de Josué Homawoo touche tout le vestiaire du Standard. Vincent Euvrard et Ibe Hautekiet se sont exprimés sur la lourde blessure du Togolais, jeudi en conférence de presse.

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, Josué Homawoo n’est décidément pas ménagé par les blessures cette saison. Le défenseur central togolais, qui a déjà subi deux commotions cérébrales et un autre pépin musculaire, ne sera pas de retour avant le Nouvel An.

Une très mauvaise nouvelle pour le principal concerné, mais aussi pour Vincent Euvrard, qui va devoir revoir son secteur défensif pour la réception capitale du Racing Genk, ce samedi soir à Sclessin.

“Le pire est toujours pour le joueur, et surtout pour Josué qui n’a pas été épargné. Toutes nos pensées sont pour lui, même si c’est évidemment une lourde perte pour l’équipe aussi. Avec El Hankouri, nous passons désormais à deux blessés. C’est beaucoup mieux que les sept ou huit du début de saison, mais c’est tout de même très malheureux”, regrettait Vincent Euvrard, ce jeudi en conférence de presse.

Ibe Hautekiet “très triste” pour Josué Homawoo

Quelques minutes avant son T1, Ibe Hautekiet s’était aussi présenté devant la presse, et a également évoqué la blessure de son compère défensif.

“Je dois être honnête, j’étais très triste pour lui. Dans le football, les ruptures du ligament croisé et du tendon d’Achille sont probablement les deux pires blessures. Quand c’est arrivé, il a directement demandé si quelqu’un l’avait touché durant l’action, mais ce n’était pas le cas”, détaillait Ibe Hautekiet. À raison, puisque c’est bien en se retournant pour négocier un long ballon dans son dos que Josué Homawoo s’est blessé.

Lire aussi… Le Standard privé de Homawoo, quid de Fossey et Nielsen ? Vincent Euvrard pourrait devoir revoir son onze

“Je sais qu’il va chez le chirurgien lundi prochain à Anvers. Je veux réellement lui souhaiter tout mon courage. Les mots sont toujours difficiles à trouver dans ce genre de situations. Il est choqué après ce qui lui est arrivé, c’est normal. Josué est quelqu’un de très important pour le groupe, et on l’aime beaucoup.”

“J’ai une confiance totale en Daan”

Si Marlon Fossey n’est pas en mesure de tenir sa place, ce qui demeure un point d’interrogation, Henry Lawrence retrouverait le couloir droit, ce qui laisserait Daan Dierckx comme principal candidat à une place dans le onze de base. Un joueur qu’Ibe Hautekiet connaît évidemment plus que bien, puisque les deux hommes sont très amis dans la vie.

“C’est toujours un peu plus facile de jouer à côté d’un ami, même si j’ai désormais joué beaucoup de matchs avec Lawrence et Bates, et que ça marche très bien. J’ai une totale confiance en Daan, il sait qu’il doit continuer à travailler dur même s’il ne joue pas, et c’est ce qu’il fait. Il sait comment le football fonctionne et il sait qu’il doit toujours se tenir prêt”, a conclu Ibe Hautekiet, qui a su rester en forme tout au long de la saison, devenant systématiquement l’un des premiers noms couchés par Vincent Euvrard sur la feuille de match.

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