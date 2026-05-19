Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 19/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 9
Stade: Het Kuipje

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Kuipje, à Westerlo
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Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)
Photo: © photonews

Jouer à fond, sans se préoccuper du résultat de Genk : telle sera la mission de Westerlo et du Standard, qui s'affrontent ce mardi soir au Kuipje dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre décisive pour les deux équipes.

Europe Play-Offs. Episode 9. Et une nouvelle rencontre capitale pour le Standard, qui se rend à Westerlo ce mardi soir (coup d'envoi à 20h30).

N'ayant pas été capables de battre Genk samedi soir à Sclessin, les Rouches n'ont désormais plus leur sort entre leurs mains et doivent réaliser le 6/6 en espérant un faux pas des Limbourgeois.

La tâche ne sera toutefois pas aisée pour les hommes de Vincent Euvrard, sur la pelouse de Westerlo, troisième de ces Europe Play-Offs, qui ne compte qu'une petite longueur de retard sur Genk et le Standard.

Westerlo joue son va-tout, le Standard n'a plus le droit à l'erreur

Vainqueurs à Charleroi il y a un peu plus de trois jours (0-1), les Campinois n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au barrage européen, et joueront leur va-tout lors de ce dernier match à domicile, avant de se déplacer à l'Antwerp lors de l'ultime journée.


Ce Westerlo - Standard est aussi une affiche entre les deux meilleures attaques de ces Europe Play-Offs, ce qui pourrait présager une rencontre agréable à suivre pour le spectateur neutre. Mais, qu'elle soit spectaculaire ou non, cette rencontre sera quoi qu'il arrive à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Westerlo - Standard

Westerlo gagne
Partage
Standard gagne
Westerlo Westerlo gagne Partage Standard Standard gagne
50.73% 22.44% 26.83%
Les plus populaires
2-1
(47x)		 1-2
(33x)		 1-1
(31x)

Comparatif Westerlo - Standard

Classement

3
2

Points

33
34

Gagner

4
4

Perdre

3
2

Buts inscrits

13
15

Buts reçus

13
8

Cartes jaunes

15
8

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

11
11
25
11/04 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
22/03 18:30 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
21/09 16:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
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Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard
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