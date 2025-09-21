Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Rempli d'efficacité en première période, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Westerlo ce dimanche, lors de la huitième journée de Pro League. Les Rouches renouent enfin avec les trois points avant d'affronter les cadors du championnat, fin septembre et tout au long du mois d'octobre.

Après un décevant 8/21 pour commencer la saison, le Standard se déplace à Westerlo ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard procède à deux changements par rapport au partage contre Malines.

Ibrahim Karamoko est confirmé en défense centrale à la place de Josué Homawoo, et Dennis Ayensa prend celle de Mohamed El Hankouri dans le compartiment offensif. Marlon Fossey est bien capitaine, contrairement à ce qui est indiqué sur la feuille de match reçue par les journalistes. Du côté de Westerlo, Issame Charaï ne change rien à l’équipe qui s’est imposée 0-3 à Saint-Trond la semaine dernière.

Voici la feuille de match de #WESSTA pic.twitter.com/BixNU4BaLf — Loïc Woos (@LoicWoos) September 21, 2025

Premiers buts de Nielsen et Abid, le Standard efficace à Westerlo

Les premières minutes de la partie sont déjà assez animées. Les deux équipes cherchent la verticalité, les premières frappes contrées voient le jour, sans grand danger pour les gardiens. Après vingt minutes, Matthieu Epolo est le premier à devoir se mettre en évidence, sur une frappe lourde de Yow. Un bel arrêt du jeune portier (20e).

À l’aube d’un temps fort, avec plusieurs combinaisons entre les offensifs qui ne réussissent cependant pas le dernier geste, le Standard parvient finalement à trouver l’ouverture. Contre-attaque initiée par Saïd, dont la remise dans le cœur du jeu n’est pas optimale. Ilaimaharitra récupère, via Ayensa, et sert Abid à droite, qui rentre dans le jeu et remise pour Nielsen, dont la frappe flottante en un temps trouve la lucarne de Jungdal (0-1, 24e).

Un superbe but, qui pousse Westerlo à jouer un cran plus haut. Le bloc des Rouches recule, malgré les demandes de Vincent Euvrard de le remonter. Les situations se succèdent et, malgré quelques pertes de balle d’Ilaimaharitra, c’est le Standard qui se montre le plus concret. Long dégagement d’Epolo, Ayensa dispute le duel, Piedfort veut remiser pour son gardien mais ne voit pas l’anticipation d’Abid, qui aligne Jungdal en face à face (0-2, 41e). Les Rouches comptent deux buts d'avance au repos.

Première victoire en cinq matchs pour le Standard, qui s'impose en Campine

Le Standard reprend la deuxième période comme il a terminé la première : assez bas, peut-être un peu trop, en laissant le ballon à Westerlo. Regroupés en un solide 4-4-2, les Rouches font le gros dos pour empêcher les Campinois de revenir.

Laisser le ballon et rester solide, c’est ce que le Standard réalise durant toute la seconde période. Adnane Abid pense pouvoir partir en contre, mais est stoppé par Reynolds, et pour le reste, le double rideau défensif des Liégeois fait bien le travail et n’en laisse que peu à Matthieu Epolo. Kyan Vaesen croit réduire l'écart en fin de partie, mais son but est annulé pour un hors-jeu (85e).

Cela suffit aux Rouches pour renouer avec la victoire, pour la première fois depuis cinq rencontres. Le Standard l’emporte pour la troisième fois de la saison, la deuxième à l’extérieur, et se donne un peu d’air et de confiance avant le calendrier dantesque qui l’attend.

Le Matricule 16 recevra Bruges le week-end prochain, avant des rencontres face à Anderlecht, l’Antwerp, La Gantoise, Charleroi et Saint-Trond en championnat, sans oublier le déplacement à Beveren en Coupe de Belgique, fin octobre. Un succès qui fait du bien à Vincent Euvrard et à son équipe.