Le PSG s'élimine tout seul, Benzema signe un triplé !

Le PSG a maîtrisé le Real durant minutes avant de donner le bâton pour se faire battre.

Après le très bon match des Parisiens lors du match aller au Parc des Princes, tout Madrid attendait cette manche retour avec le couteau entre les dents. Mbappé? Il est bien présent, prêt à tenter de martyriser un Real qui lui fait les yeux doux depuis des mois.

Dès le coup d'envoi, le Real se porte à l'attaque, en essayant de combler au plus vite son but de retard. Des occasions? Pas vraiment puisque la défense parisienne semble parfois sur le fil mais ne rompt pas. Devant un Donnarumma impérial surtout par deux fois devant Benzema, les Français tiennent bon.

Et avec le ballon, le jeu des hommes de Pochettino fait plus que tenir la route. Les sorties de balle sont propres, et les occasions arrivent petit à petit. Courtois s'interpose deux fois devant Mbappé, avant de souffler à la suite de l'annulation d'un but du numéro 7 parisien pour un hors-jeu de Mendes. Cependant, à la 39ème minute, l'intenable attaquant français s'en va en contre, se joue d'Alaba et trompe le gardien des Diables au premier poteau (39', 0-1). Le Real doit dès lors marquer deux buts pour aller en prolongations.

Après la pause, la physionomie de la rencontre ne change pas. Le PSG arrive toujours a contrôler le match, les Madrilènes tentent de survivre via Vinicius Jr et Benzema. Mais c'est encore Courtois qui voit ses filets trembler... et souffler une nouvelle fois de voir le drapeau se lever.

Puis en quelques secondes, tout va basculer. Donnarumma, excellent depuis son arrivée au Real, reçoit un ballon en retrait et se trompe de choix. Sa passe est interceptée par Vinicius, qui sert Benzema pour l'égalisation (61', 1-1). Le Real reprend vie, le PSG panique.

Et le mot panique va prendre tout son sens quand Benzema va d'abord donner l'avantage à son équipe (76', 2-1) avant de profiter d'un grand n'importe quoi du PSG pour marquer dans la minute qui suit (78', 3-1). A ce moment du match, le Real est qualifié et les Français n'y sont plus du tout. C'est terminé, et c'est le Real qui poursuit l'aventure en Champions League.

C'est un véritable séisme pour les Parisiens, qui avaient fait tout ce qu'il fallait pour éliminer le Real mais pas pendant 180 minutes. Est-ce que Pochettino va poursuivre la sienne avec les franciliens dans les prochains jours? La réponse viendra de Doha.