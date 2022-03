Thibaut Courtois encense Karim Benzema : "L'un des plus grands joueurs du monde"

Auteur d'un triplé, le Français a été le grand artisan de la qualification du Real Madrid face au Paris Saint-Germain (0-1, 3-1) lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Karim Benzema a été l'auteur d'une incroyable performance ce mercredi soir face au PSG en Ligue des champions. Grâce à son triplé, il a permis au Real Madrid de se hisser en quart de finale de la compétition. Thibaut Courtois a encensé son capitaine à l'issue de la rencontre.

"Je crois que Karim Benzema est l'un des plus grands joueurs du monde, et peut-être le meilleur 9 avec Lewandowski en ce moment. Il a peut-être montré pourquoi il devait gagner le Ballon d'or cette année. C'est un très grand joueur. C'est un vrai capitaine. Il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et sa classe", a confié le Diable Rouge au micro de RMC Sport.