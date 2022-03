"C'est la magie du stade et d'un club avec une grande histoire"

Ancien entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti était pris par l'émotion lors de la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Battu à l'aller (0-1) et longtemps mené au retour, le Real Madrid a renversé le Paris Saint-Germain (3-1), mercredi, pour s'ouvrir le chemin des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un scénario rocambolesque qui a forcément ému l'entraîneur du club espagnol, Carlo Ancelotti.

"Ce soir, c’était la magie du stade et d’un club avec une grande histoire. J’ai eu beaucoup de matchs dans cette compétition et il y en a eu peu comme ce soir", a soutenu le manager italien après la rencontre. Après les terribles remontada subies contre La Corogne en 2004 et Liverpool en 2005, lorsqu'il coachait l'AC Milan, le technicien madrilène peut savourer.