 Karim Benzema savoure et revient sur l'erreur de Gianluigi Donnarumma : "Aucune faute, c'est un pressing"

Auteur d'un triplé, l'attaquant français a qualifié le Real Madrid face au Paris Saint-Germain (0-1, 3-1) ce mercredi lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Karim Benzema était évidemment heureux après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions. "Une célébration particulière ? On avait besoin des supporters, de les voir comme ça, la victoire, elle est pour eux. Le PSG, c'est une belle équipe, mais on méritait de gagner. Nous avions perdu à l'aller, nous perdions à la pause au retour... C'était très dur. Mais c'est un match de Ligue des Champions ! On a renversé la situation pour une question de force mentale. Chaque match est une finale pour nous et nous avons vu que le Real est encore vivant", a confié le Français au micro de Movistar +.

L'attaquant du club merengue est ensuite revenu sur la phase du premier but. "Pas de faute ? Il n'y a rien ! C'est un pressing. Il veut attendre, il attend et perd le ballon puis derrière il y a but. C'est juste un pressing, mais il aurait dû dégager tout simplement", a concku KB9.