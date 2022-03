"On est pas encore en finale, mais c'est une belle victoire"

Malgré un but encaissé des œuvres de Mbappé, le portier du Real a vécu une magnifique soirée.

Le Real Madrid a réalisé une prestation qui restera sans conteste dans les annales. Menés, les Merengues ont remonté le score puis ont complètement éteint le PSG grâce à un match stratosphérique de Karim Benzema et une pression rarement vue dans un match d'un tel niveau. Thibaut Courtois a d'abord encaissé un but de Mbappé, puis a ensuite savouré.

"C'est l'histoire de notre club : même si nous avons l'air d'être à terre, nous ne perdons pas notre fierté. Nous continuons à nous battre, car un but change tout", a déclaré le gardien des Diables Rouges après le match selon Het Laatste Nieuws. "On a mis plus de pression qu'au match aller à Paris. C'est de là que vient l'égalisation. Le 1-1 a un peu étourdi le PSG. Leurs attaques manquaient de qualité par la suite et ils perdaient trop souvent le ballon. C'est une soirée fantastique. Nous ne sommes pas encore en finale, mais c'est une belle victoire."

Un nom reste sur toutes les lèvres après ce match d'anthologie : celui de Karim Benzema, auteur d'un triplé, et dont le talent est salué par son coéquipier. "Il a montré pourquoi il est le meilleur numéro 9 au monde. Il aurait dû terminer plus haut dans le Ballon d'Or. Il marque tellement de buts les plus importants cette année. Il est incroyable."