Leonardo semble avoir décidé du sort de Pochettino

Est-ce que l'Argentin va survivre à l'élimination de ce mercredi?

L’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions du club de la capitale, battu mercredi soir par le Real Madrid, peut-elle précipiter le départ de l’entraîneur argentin ? Interviewé par RMC Sport, le dirigeant brésilien a calmé le jeu.

“On ne peut pas tout jeter à la poubelle. On ne va pas recommencer de zéro à chaque défaite. Avec une telle équipe, l’objectif c’est de gagner la Ligue des champions. On doit être calmes et réfléchir. Il faut être lucides pour retenir les bonnes choses et chercher à améliorer l’équipe. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça.”

En poste depuis janvier 2021, l’ancien coach de Tottenham se trouve sous contrat jusqu’en juin 2023.