"Je ne comprends pas comment vous pouvez humilier si durement Eden Hazard"

Le Diable Rouge a une nouvelle fois assisté à la remontée folle de son équipe depuis le banc. Une situation incompréhensible, voire scandaleuse pour certains.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard au Real Madrid. Si durant la première partie de saison il bénéficiait d'un peu de temps de jeu, Carlo Ancelotti en a fini de ses discours "schizophrènes" et ne prend même plus la peine de le faire monter en cours de jeu. Une nouvelle fois sur le banc face au PSG, le Diable Rouge n'en a, comme d'habitude, pas décollé et n'a pas eu l'occasion de participer à la victoire renversante des siens (3-1). Une situation qui fait bondir certains.

Dernièrement, les voix, teintées d'incompréhension, de Jan Mulder et Marc Degryse se sont élévées.

"Je ne comprends pas comment vous pouvez humilier si durement un joueur aussi incomparable et un gars aussi sympathique. À chaque fois", a déclaré Mulder selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "De cette facon, vous le détruisez. C'est rarement vu dans le football de haut niveau", selon l'ancien joueur d'Anderlecht.

Marc Degryse ne comprend pas quant à lui l'absence de réaction d'Eden Hazard. "Cela fait partie de son charme, d'accord. Mais d'autres footballeurs de haut niveau ne réagiraient-ils pas ?", proteste-t-il. "Tapez du poing sur la table. Montrez que vous êtes Eden Hazard. Cette blessure est terminée depuis un moment, mais ça s'aggrave. Il n'est même pas autorisé à monter dans les derniers matchs. C'est une catastrophe. Un joueur qui vaut plus de 100 millions d'euros… Que vaut Eden maintenant ?". Honnêtement, l'on ne sait plus quoi en penser non plus...