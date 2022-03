Leonardo et Nasser al-Khelaifi dérapent totalement et prennent violemment à partie les arbitres après le match

Les deux dirigeants auraient sérieusement dépassé les limites après l'humiliation subie face au Real Madrid.

D'après des informations abondamment relayées par les médias espagnols et internationaux, Leonardo et Nasser al-Khelaifi ont fait savoir de manière très virulente le mécontentement envers l'arbitrage de Monsieur Danny Makkelie après le match contre le Real.

Les deux dirigeants du club francilien seraient allés exprimer le fond de leur pensée au corps arbitral après le match. Al-Khelaifi aurait crié et donné des coups de poing à la porte du vestiaire des arbitres. Sommé alors de partir, il n'en aurait pas entendu de cette oreille et aurait alors insisté. Il aurait été accompagné de plusieurs de ses joueurs. Des agents de sécurité et des policiers seraient alors intervenus.

Ce qu'ont écrit les arbitres dans leur rapport envoyé après le match à l'UEFA est sans appel. "Après le match, le président et le directeur sportif du PSG ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Même après que l’arbitre leur ait demandé de partir, ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau de l’un des assistants, le brisant."

Un membre du staff du Real aurait été témoin des incidents et aurait voulu filmer la scène. Ce qui a fait encore plus sortir des ses gonds al-Khelaifi qui aurait alors proféré des menaces de morts ce membre. "Je vais te tuer", aurait-il crié. Leonardo aurait lui demandé de supprimer ces images, que l'UEFA aurait demandé à visionner.

Le président parisien aurait ensuite quitté la scène accompagné de l'un de ses gardes du corps. Le PSG aurait ensuite présenté ses excuses aux arbitres et au Real par l'intermédiaire d'un employé du club.