Real - PSG : Neymar aurait déclenché une bagarre dans le vestiaire après le match

La défaite et l'élimination face au Real Madrid hier en Ligue des Champions risque de laisser durablement des traces au PSG. Selon Marca, Neymar aurait, après le match, reproché à Donnarumma son énorme bévue sur le but égalisateur alors que le PSG avait le match en main. Le gardien italien n'aurait pas du tout apprécié et lui aurait à son tour reproché son erreur sur le deuxième but madrilène. La situation aurait ensuite dégénéré et les deux joueurs étaient proches d'en venir aux mains si leurs coéquipiers ne les avaient pas séparés. L'ambiance est au beau fixe dirait-on...

🚨🥇| Donnarumma and Neymar had to be seperated in the locker room. Neymar blamed Donnarumma for the first goal whilst Donnarumma told him that he lost the ball for the second goal. @polomarca