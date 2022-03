Benzema a aussi charmé les suiveurs de la Premier League: "L'attaquant le plus complet au monde"

Une ancienne star de Manchester United met le Français en avant.

Triple buteur contre le Paris Saint-Germain (3-1), mercredi, l'attaquant Karim Benzema (34 ans, 7 matchs et 8 buts en LdC cette saison) a permis au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. A l'issue du match, l'ancien défenseur central de Manchester United Rio Ferdinand s'est montré très élogieux à l'égard de l'international français.

"Nous étions tous en train saliver avec Mbappé, le joueur le plus dévastateur du moment. Mais en seconde période, Benzema est apparu pour dire : 'Non, non, non. Je ne suis pas encore fini'. Et il explose tout avec un triplé, a encensé le consultant anglais pour BT Sport. "Pour moi, Benzema est l'attaquant le plus complet du monde. C'est l'un des plus grands 9 de tous les temps."