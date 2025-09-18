Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

Bruges lance sa phase principale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco, ce jeudi soir. Une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Le Club de Bruges pourra-t-il imiter l'Union Saint-Gilloise ? Deux jours après la victoire des Unionistes sur le terrain du PSV Eindhoven, les Blauw & Zwart reçoivent l'AS Monaco, ce jeudi (18h45).

Après une superbe campagne européenne la saison dernière, les joueurs de Nicky Hayen tenteront de remettre le couvert, et cette réception des Monégasques semble être une belle occasion d'engranger leurs premiers points dans cette compétition.

Pour cette rencontre, l'entraîneur du Club de Bruges sera néanmoins privé de Roméo Vermant et Joaquin Seys, absents depuis le début de la trêve internationale du mois de septembre.

En deçà des attentes en championnat, avec notamment une récente défaite sur la pelouse de La Louvière, le Club de Bruges doit rectifier le tir en Ligue des Champions, et cela commence par une victoire ce jeudi soir.

Les Blauw & Zwart pourront-ils prendre les trois points au Jan Breydel ? Suivez, en tout cas, cette rencontre en direct commenté sur Walfoot.be.